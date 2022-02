Photo: Volkswagen

Parallèlement à leurs efforts d’électrification, les constructeurs automobiles optent de plus en plus de réduire la taille et la cylindrée de leurs moteurs. Les V10 et V12 sont dangereusement en voie d’extinction et même certains V8 disparaissent.

Bien sûr, pour ne pas décevoir les amateurs de performance, les ingénieurs ont plus d’un tour dans leur sac—turbocompresseur, surcompresseur, assistance électrique, etc.—permettant d’accroître le rendement et l’efficacité des plus petits moteurs.

Voici donc un top 10 des véhicules à quatre cylindres les plus puissants sur le marché canadien en 2022 d’après leur nombre de chevaux.

Notes :