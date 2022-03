Confirmé : des Porsche 718 électriques s’en viennent d’ici 2025

Ce ne sont plus des rumeurs maintenant : la prochaine génération des Porsche 718 Cayman et 718 Boxster sera entièrement électrique.

Porsche a confirmé la nouvelle lors d’une table ronde médiatique à laquelle Le Guide de l’auto a participé, à la veille de sa conférence de presse annuelle.

Ces voitures électriques plus petites et plus abordables que la Taycan arriveront d’ici 2025, mais ce n’est pas clair encore pour quelle année-modèle. Les 718 actuelles datent de 2017, donc elles auront environ huit ans lors de leur transformation.

Malheureusement, Porsche ne donne pas d’informations sur le design, la motorisation et l’autonomie pour l’instant. Attendez-vous quand même à une silhouette modernisée qui pourrait s’inspirer du nouveau prototype de course Mission R. À tout le moins, certains éléments risquent de s’apparenter à ceux de la Taycan, comme le devant et les phares. L’habitacle sera plus futuriste que jamais.

Photo: Gabriel Gélinas

Selon ce que rapportait Car and Driver en septembre dernier, des versions à un et à deux moteurs seront offertes, marquant la première application d’un rouage intégral sur les sportives d’entrée de gamme de Porsche. Si tel est le cas, plusieurs amateurs s'en réjouiront.

Le plan d’électrification de Porsche

Après la Taycan, le prochain véhicule Porsche à batterie auquel nous aurons droit sera le Macan électrique, attendu en 2023 comme modèle 2024. Son développement progresse rondement, tant sur la piste et sur la route, sans parler de tout l’aspect électronique et numérique. En passant, c’est le premier véhicule de la marque à adopter la nouvelle plateforme électrique PPE (Premium Platform Electric) développée conjointement avec Audi.

Axé sur la performance mais promettant une autonomie « considérablement » supérieure à celle de la Taycan, qui varie de 320 à 365 kilomètres selon Ressources naturelles Canada, le Macan électrique va coexister avec le Macan à combustion pendant quelques années.

Photo: Porsche

Au fait, Porsche se donne comme objectif d’électrifier au moins 50% de ses véhicules vendus d’ici 2025 et que 80% soient entièrement électriques d’ici 2030. L’expertise de son partenaire Rimac sera bien sûr mise à profit. Une 911 hybride (non rechargeable) est en préparation, mais la porte reste toujours fermée pour une 911 électrique – même si le designer en chef a déjà sa vision.

Porsche travaille aussi à augmenter l’autonomie électrique de ses modèles hybrides rechargeables dans le futur et, comme Le Guide de l’auto vous en parlait l’année dernière, le constructeur veut poursuivre sa marche vers la carboneutralité en développant des carburants synthétiques pour moteurs à combustion.

