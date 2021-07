BMW i4 2022 : la berline électrique débute sous les 55 000 $

À partir d'aujourd'hui, BMW Canada commence à accepter les précommandes pour sa toute nouvelle berline électrique compacte, la BMW i4 2022.

Cette voiture affiche un style plus sportif et promet une conduite plus intéressante que la sous-compacte à hayon i3, qui tire d’ailleurs sa révérence. Elle vient rivaliser directement avec la populaire Tesla Model 3 ainsi que la Polestar 2.

La BMW i4 est initialement offerte en deux versions. La i4 eDrive40, à partir de 54 990 $ plus les frais de transport et de préparation, est dotée d'un seul moteur électrique entraînant les roues. Sa puissance se chiffre à 335 chevaux et son autonomie est estimée à 475 kilomètres.

De son côté, la performante version i4 M50 – le tout premier véhicule électrique développé par la division M de BMW – débute à 72 990 $. Celle-ci comprend deux moteurs et profite du rouage intégral xDrive. Elle est beaucoup plus musclée avec ses 536 chevaux. Par contre, l’autonomie baisse à 385 kilomètres.

Photo: BMW

Notez que les deux versions de la i4 se partagent une batterie de 83,9 kWh. Au Québec, seule la première est éligible au rabais pour véhicules électriques de 8 000 $ puisque son PDSF est inférieur à 60 000 $. La réduction de 5 000 $ du gouvernement fédéral ne peut s’appliquer étant donné qu’Ottawa fixe la limite du prix à 45 000 $ pour les véhicules de six passagers et moins.

Les premières livraisons de la BMW i4 2022 sont prévues l’hiver prochain.

