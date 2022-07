En vidéo : Antoine Joubert présente la BMW i4 2023

La Hyundai IONIQ 6 aura beaucoup plus d’autonomie que l’IONIQ 5

Hyundai vient de procéder officiellement à la première mondiale de sa toute nouvelle IONIQ 6 , une berline électrique au design hors du commun et très aérodynamique. Elle sera en vente en Corée du Sud et en Europe plus tard cette année. La production et les ventes pour l’Amérique du …