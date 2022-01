BMW i4 2022 et Tesla Model 3 2022 : comparons les chiffres

La gamme de véhicules 100% électriques s’étend chez BMW, notamment avec la berline i4. Mais comment se compare-t-elle à la Tesla Model 3?

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué les spécifications de ces deux modèles. Voici ce qui en est ressorti.

Autonomie : avantage Tesla Model 3

La BMW i4 eDrive40 munie de jantes de 18 pouces dispose d'une autonomie de 484 kilomètres, tandis que la donnée diminue à 454 km avec celles de 19 pouces.

La version plus performante M50 xDrive offre une autonomie moindre à cause de son rouage intégral. Équipée de roues de 19 pouces, elle peut parcourir jusqu’à 435 km (365 km avec une monte de 20 pouces).

Chez Tesla, la variante à propulsion (RWD) fournit 438 km d’autonomie, alors qu’elle s’élève respectivement à 507 et 576 kilomètres pour les modèles Performance et Autonomie Prolongée.

Photo: Tesla

Bien que l’autonomie de la i4 soit meilleure que les chiffres initiaux annoncés par BMW, Tesla remporte la mise grâce à des valeurs plus grandes.

Recharge : égalité

Branchées sur une borne de 240 V (type 2), la i4 et la Model 3 prendront toutes les deux 10 heures pour recharger leur batterie, considérant qu’elle est à plat. La durée baisse à 8,5 heures pour la Tesla Model 3 RWD.

Par ailleurs, nous vous transmettons d’autres données en lien avec les temps de recharge en fonction des bornes sélectionnées.

BMW :

Borne 11 kW : 0 à 100% d’autonomie en 7,6 heures

Borne 50 kW : 100 km d’autonomie en 22 minutes

Borne 150 kW : 100 km d’autonomie en 7 minutes

Borne 200 kW : 10 à 80% d’autonomie en 31 minutes

Tesla :

Borne Superchargeur Tesla : ajoute 282 kilomètres en 15 minutes

Performances : égalité

Avec leur couple instantané, les voitures électriques réalisent des performances uniques, surtout lors de l’exercice du 0 à 100 km/h. Voici les chiffres :

BMW :

i4 eDrive40 : 5,7 secondes (rouage à propulsion)

i4 M50 xDrive : 3,9 secondes (intégral)

Tesla :

RWD : 6,1 secondes (propulsion)

Autonomie Prolongée : 4,4 secondes (intégral)

Performance : 3,3 secondes* (intégral)

*Mesuré avec la méthode de « déploiement soustrait » ou rollout (en retranchant le premier pied à la ligne de départ)

Côté pratique : avantage Tesla Model 3

Le volume de chargement de la BMW est supérieur : 470 litres (1 290 en rabattant les sièges) contre 425 litres pour la Tesla. Cette dernière dispose toutefois d’un coffre à l’avant. En combinant le tout, la Model 3 peut engloutir 649 litres.

Photo: BMW AG

Bien que les habitacles puissent accueillir cinq passagers, celui de la Tesla est plus spacieux grâce au plancher complètement plat, contrairement à la BMW. De plus, la ligne de toit fuyante de la i4 restreint l’espace pour la tête, surtout pour certains gabarits.

Intégration technologique : égalité

L’habitacle épuré de la Model 3 est servi par un moniteur vertical de 15 pouces, où toutes les fonctions telles que la climatisation et les données de conduite s’y trouvent. La console contient quatre ports USB ainsi que deux emplacements de recharge par induction pour téléphone cellulaire. Une chaîne audio haut de gamme avec caisson d’extrêmes graves est optionnelle.

Photo: Alexis Georgeson

L’intérieur plus traditionnel de la i4 arbore un écran incurvé qui regroupe l’instrumentation (12,3 pouces) et le système d’infodivertissement (14,9 pouces). Ce dernier utilise la plus récente itération du système iDrive. De plus, les applications Apple CarPlay et Android Auto viennent de série.

Il est important de mentionner que les deux véhicules effectuent des mises à jour automatiques de leurs logiciels.

Photo: BMW AG

La i4 et la Model 3 arrivent de série avec une panoplie d’aides à la conduite, sans oublier la disponibilité de la conduite semi-autonome (Autopilot chez Tesla, Driving Assistant Professional chez BMW).

Prix : avantage BMW i4

Les deux véhicules affichent une fourchette de prix similaire. Malgré tout, la BMW propose un prix de base inférieur depuis que Tesla a retiré la version à Autonomie Standard.

BMW i4 :

i4 eDrive40 : 54 990 $ (admissible au rabais provincial de 8 000 $)

i4 M50 xDrive : 72 990 $

Tesla Model 3 :

Roues motrices arrière (RWD) : 59 990 $ (admissible au rabais provincial de 8 000 $)

Autonomie prolongée : 66 990 $

Performance : 76 990 $

Notez que la BMW i4 débarquera sur le marché en février 2022. Pour la Model 3, la livraison estimée est mars 2022 (Performance et Autonomie Prolongée) ou juin 2022 (RWD).

Garantie : avantage Tesla Model 3

Tesla et BMW proposent essentiellement les mêmes garanties :

Base : 4 ans/80 000 km

Perforation : 12 ans/kilométrage illimité

Batterie : 8 ans/160 000 km

La dernière protection change à 8 ans/192 000 km pour les modèles Tesla à Autonomie Prolongée et Performance ce qui lui confère un léger avantage sur ce point.

En vidéo : sur la route avec la BMW i4 2022