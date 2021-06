BMW dévoile la nouvelle Série 4 Gran Coupé 2022

Suivant les traces du coupé et du cabriolet, la BMW Série 4 Gran Coupé se présente sous une nouvelle génération, dans son cas pour l’année-modèle 2022. La production doit débuter en juillet pour une arrivée au début de l’automne.

Par rapport à celle qu’elle remplace, la voiture mesure 15 centimètres de plus en longueur, 2,5 centimètres de plus en largeur et 5,3 centimètres de plus en hauteur. L’empattement et les voies ont aussi pris quelques centimètres pour conserver une posture athlétique, tandis que l’aérodynamisme est légèrement amélioré. Un capot et des ailes avant en aluminium de même que d’autres matériaux légers réduisent le poids de la nouvelle Série 4 Gran Coupé.

Quant au design, le plus gros changement est bien sûr l’adoption de l’énorme calandre à l’avant. Notons également les prises d’air retravaillées et les phares plus modernes, ces derniers avec éclairage adaptatif. La version M440i xDrive (en rouge sur les photos) se démarque avec des éléments un peu plus sportifs. Il faut ajouter que le hayon est assisté et que le toit ouvrant couvre 10 centimètres de plus vers l’arrière.

À bord, les occupants découvriront un aménagement similaire aux Série 4 coupé et cabriolet. L’espace pour la tête à l’avant et pour les jambes à l’arrière a été accru dans la nouvelle génération.

Des sièges et un volant sport sont inclus de série, mais n’oubliez pas l’ensemble M Sport de la 430i xDrive. Quant aux places arrière, elles sont repliables 40/20/40 et comprennent une trappe d’accès au coffre. BMW dit qu’il est possible d’y assoir trois personnes, mais ne vous faites pas trop d’illusions.

Bien entendu, les technologies de connectivité et d’assistance sont nombreuses. L’écran central tactile de 10,25 pouces est jumelé à un affichage numérique haute résolution de 12,3 pouces derrière le volant.

Deux moteurs plus puissants

Comme la précédente, la BMW Série 4 Gran Coupé 2022 propose un choix de deux moteurs, à commencer par un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres. Celui-ci développe maintenant 255 chevaux et 295 livres-pied de couple, permettant d’atteindre 100 km/h en six secondes.

L’alternative est un moteur turbocompressé à six cylindres de 3,0 litres. Sa puissance et son couple ont augmenté respectivement à 382 chevaux et 369 livres-pied de couple, de quoi accélérer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes environ. L’échappement M Sport qui l’accompagne rehausse l’expérience, tandis que l’ajout d’un système hybride léger de 48 volts contribue à réduire la consommation d’essence (cotes officielles à venir) tout en fournissant 11 chevaux supplémentaires au moment opportun.

Dans tous les cas, une boîte automatique Steptronic Sport à huit rapports contrôle la puissance avec l’aide du rouage intégral xDrive (de série au Canada), qui privilégie le train arrière en temps normal. La M440i xDrive possède même une fonction Sprint qui permet des reprises plus subites.

Les prix de la BMW Série 4 Gran Coupé 2022 seront annoncés à une date ultérieure, mais rappelons que ceux du modèle sortant débutaient à 53 550 $.

Au niveau du châssis, dont la rigidité a été accrue, de nouveaux amortisseurs permettent de mieux contrôler les mouvements de la voiture incluant la plongée au freinage. La suspension M adaptative est optionnelle sur les deux versions pour plus de confort et de contrôle sur la route. La M440i xDrive arrive d’emblée avec des freins M Sport plus puissants.

