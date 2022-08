BMW i4 2023 : des prix en hausse mais une nouvelle version moins chère

La berline électrique BMW i4 n’échappe pas au mouvement des prix à la hausse dans l’industrie automobile.

Pour 2023, sa deuxième année sur le marché, la version eDrive40 à un moteur et propulsion (335 ch, jusqu’à 484 km d’autonomie) voit son PDSF grimper à 61 390 $, soit 6 400 $ de plus que le modèle 2022. De son côté, la i4 M50 xDrive à deux moteurs et rouage intégral (536 ch, jusqu’à 435 km) bondit de 3 000 $ pour atteindre 75 990 $. N’oublions pas que les frais de transport et préparation sont de 2 995 $.

La bonne nouvelle pour ceux qui ont un budget plus restreint est que BMW ajoute une version d’entrée de gamme appelée i4 eDrive35. Celle-ci est offerte au même PDSF de base que la i4 eDrive40 sortante, c’est-à-dire 54 990 $. De plus, elle se qualifie à la fois pour le rabais fédéral de 5 000 $ et celui du Québec de 7 000 $.

Photo: BMW

Ici aussi, un seul moteur est au programme et il achemine sa puissance exclusivement aux roues arrière. On parle d'une cavalerie de 281 chevaux et d’un couple de 295 lb-pi – des chiffres légèrement inférieurs à une BMW Série 3 hybride rechargeable. L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en six secondes, selon BMW.

La batterie qui alimente la i4 eDrive35 est plus petite également. Au lieu de 83,9 kWh, sa capacité est réduite à 70,2 kWh, dont 66 kWh sont utilisables. Elle peut tirer jusqu’à 180 kW d’une borne rapide à courant continu ou 11 kW d’une borne de niveau 2 à courant alternatif. Avec la première option, 32 minutes suffisent pour recharger la batterie de 10 à 80%. Quant à l’autonomie disponible, elle est estimée par BMW à 418 km, identique à la Polestar 2 2023 à rouage intégral.

Photo: BMW

Pour le reste, le design et l’habitacle sont essentiellement identiques. Dans le second, on retrouve la nouvelle interface incurvée avec système d’infodivertissement iDrive 8 de BMW.

La production de la BMW i4 eDrive35 2023 s’amorcera en novembre et les livraisons au Canada, au cours de l’hiver.

En vidéo : Antoine Joubert présente la BMW i4 2023