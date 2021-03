BMW i4 : premières images officielles de la future voiture électrique

La future berline électrique BMW i4 a été dévoilée officiellement aujourd’hui dans le cadre de la conférence annuelle du groupe BMW.

D’un gabarit similaire à la Série 4 Gran Coupé, elle est décrite comme alliant la sportivité propre aux voitures de BMW avec un confort et une efficacité énergétique sans égal dans la catégorie.

Son arrivée sur le marché est attendue plus tard en 2021 pour ce qui est de l’Europe et vraisemblablement en 2022 du côté de l’Amérique du Nord. Une version M Performance est aussi prévue.

523 chevaux

Sur le plan technique, la BMW i4 sera offerte mondialement en plusieurs versions. Il est question d’une puissance allant jusqu’à 390 kilowatts (523 chevaux), d’une accélération de 0 à 100 km/h en quatre secondes environ et d’une autonomie qui pourrait s’élever à 480 kilomètres selon les standards nord-américains. La batterie affiche une capacité de 80 kWh et fait partie de la cinquième génération de la technologie eDrive de BMW.

Quant au design, il s’apparente de près au Concept i4, avec la calandre surdimensionnée à l’avant ainsi que les jantes aérodynamiques et la bande bleue sur les flancs. Les phares et les rétroviseurs latéraux sont un peu plus conventionnels, naturellement.

Place à la technologie!

En compagnie du multisegment iX, la BMW i4 inaugurera par ailleurs le nouveau système d’infodivertissement iDrive 8, lui aussi dévoilé cette semaine. Une très large interface numérique incurvée se trouve à bord et les commandes vocales prendront plus de place que jamais.

Photo: BMW

« Avec son allure sportive, sa conduite inégalée dans la catégorie et ses émissions locales nulles, la BMW i4 est une vraie BMW. Avec elle, le cœur de la marque BMW bat maintenant au rythme de l’électrique », a déclaré Pieter Nota, membre du conseil d’administration du groupe BMW en charge des ventes et de la clientèle.

La BMW i4 entrera directement en compétition avec la Tesla Model 3 et l’Audi e-tron GT.

