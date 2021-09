En photos : on a découvert quelques trésors chez BMW Classics

Le Guide de l’auto a récemment eu un accès exclusif à BMW Classics, une entreprise dédiée à la restauration complète des véhicules appartenant à la collection du constructeur bavarois, ainsi qu’à des particuliers très fortunés.

C’est aussi un lieu célèbre pour le constructeur, puisque c’est là que BMW produisait ses moteurs au tout début de son histoire, à Munich.

Lors de notre passage à Munich pour l’évènement IAA Mobility en septembre 2021, nous avons obtenu un accès privilégié à cet endroit mythique pour admirer le travail des artisans triés sur le volet qui restaurent, chaque année, 14 véhicules provenant de la collection de BMW et 14 véhicules appartenant à des collectionneurs privés, souvent à un coût supérieur à 100 000 euros par voiture.

Par pure coïncidence, trois BMW M1 blanches se retrouvaient côte à côte dans un des ateliers, alors qu’une BMW RS 777, soit l’un des seuls exemplaires de cette voiture produite par BMW, était garée juste à côté.

Photo: Gabriel Gélinas

Nous avons également pu visiter un très grand espace où sont remisés quelques centaines de véhicules et moteurs emblématiques de la marque. Les photos captées sur le vif lors de notre trop courte visite vous feront faire un magnifique voyage dans le temps et un survol de l’histoire de BMW.

Évidemment, BMW possède beaucoup plus de véhicules que ceux que vous allez pouvoir contempler ici, puisque la marque en a plus de 1 800 au total, lesquels sont entreposés dans des bâtiments non identifiés dans certains secteurs de Munich.

Pour un aperçu de ce qu’on y retrouve, visionnez la galerie de photos au haut de cet article. Bonne visite!