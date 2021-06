BMW iX 2022 : cinq choses à savoir

La gamme électrique de BMW s’étend grâce à l’ajout de deux nouveaux véhicules en 2022, dont l’utilitaire iX, qui se mesurera à des modèles comme le Tesla Model X et l’Audi e-tron.

Voici cinq choses à savoir à propos de la BMW iX 2022.

Une grosse grille

Tout comme la berline i4 2022, le BMW iX incorpore également la nouvelle signature stylistique de BMW, la grosse grille qui s’étire verticalement jusqu’au pare-chocs.

Par ailleurs, on retrouve des phares minces et allongés qui ceinturent la ligne de capot jusqu’aux arches de roue. Ces dernières, larges et rectangulaires, confèrent une certaine agressivité au style du véhicule. Sinon, des éléments noirs au bas du pare-chocs ajoutent du tonus à l’esthétique du VUS.

Ces éléments stylistiques sont d’ailleurs imités à l’arrière, notamment avec des feux prolongés, les arches de roue élargies et les éléments noirs aux extrémités du pare-chocs. Le véhicule est assis sur des jantes de 20 pouces.

Les portières n’ont pas de cadre et le coefficient de traînée de 0,25 octroie à ce VUS un aérodynamisme impressionnant pour sa catégorie.

Photo: BMW

Premier VUS électrique

Le BMW iX est muni de deux moteurs électriques, un à l’avant et l’autre à l’arrière. Le premier développe 268 ch et 260 lb-pi de couple, alors que le deuxième génère 335 ch et 295 lb-pi. En combinant les figures, la cavalerie totale s’élève à 516 ch et le couple à 564 lb-pi.

Naturellement, le rouage est intégral, grâce à la présence des deux moteurs. Sur le plan dynamique, l’exercice du 0 à 100 km/h s’effectue en 4,6 s (estimé). La vitesse maximale est de 200 km/h.

Le constructeur bavarois ajoutera en cours d’année 2022 une version de performance, la M60. Bien que nous n’ayons pas plus d’informations à ce propos, BMW a laissé entendre que la puissance sera supérieure à 600 chevaux. À suivre…

Photo: BMW

Autonomie électrique

Le VUS électrique est alimenté par une batterie de 106,3 kWh. En ce sens, l’autonomie calculée selon la méthodologie européenne WLTP est estimée à 475 kilomètres. Puisque cette norme est habituellement plus généreuse que celle utilisée en Amérique du Nord (EPA), on peut s’attendre à ce que le chiffre officiel chez nous soit un peu plus bas.

La recharge de 0 à 100% du iX peut se faire en un peu plus de 11 heures lorsqu’il est branché à une borne de 11 kW (type 2). En employant une borne de 200 kW, une recharge de 10 à 80% s’effectue en 31 minutes ou l’équivalent de 150 kilomètres.

Photo: BMW

Un châssis rigide et léger

Dans la catégorie des véhicules électriques, l’ennemi numéro un est le poids des batteries. En ce sens, BMW a créé un châssis composé notamment d’acier, d’aluminium ainsi que d’une technologie développée initialement pour la berline Série 7, du plastique renforcé de fibre de carbone.

Cette dernière innovation permet de conserver une grande rigidité structurelle, tout en allégeant le véhicule. D’ailleurs, nous la retrouvons à plusieurs endroits comme dans le cadre de toit ou encore dans les panneaux d’auvent.

Sur le plan dynamique, le iX propose plusieurs paramètres de conduite afin que le conducteur puisse « expérimenter » le véhicule. Par exemple, le mode SPORT peut être configuré pour autoriser un degré de patinage des roues plus élevé, ou même une conduite qui n’utilise que les roues motrices arrière.

Photo: BMW

Habitacle épuré

L’habitacle du BMW iX est caractérisé par une esthétique simple. La console centrale ne fait plus le pont avec le tableau de bord puisque l’ensemble des fonctions est contrôlé sur l’immense écran courbé.

Cet écran est d’ailleurs équipé du système iDrive8 qui incorpore un nouvel affichage et de nouvelles fonctionnalités. De plus, ce gigantesque tableau, qui semble flotter puisqu’il est retenu aux extrémités, est séparé en deux sections. La première, orientée vers le conducteur, mesure 12,3 pouces et la deuxième, pour l’infodivertissement, fait 14,9 pouces.

Photo: BMW

Il sera possible d’opter pour une caméra située à l’intérieur du véhicule. Elle servira à la fois pour prendre des photos, et comme fonction de sécurité et de système antivol.

Le lancement sur le marché canadien est prévu au premier trimestre 2022 et le BMW iX sera vendu à partir de 89 990 $.

En vidéo: le design du BMW iX expliqué (en anglais)