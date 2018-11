BMW Vision iNEXT Concept : autonome, connectée et électrifiée

LOS ANGELES, Californie – Une journée avant sa première mondiale officielle au Salon de l’auto de Los Angeles, BMW a convié les médias à une présentation spéciale de la Vision iNEXT Concept, véhicule que Le Guide de l’auto avait découvert à bord d’un avion-cargo de la compagnie Lufthansa à l’aéroport JFK de New York en septembre dernier.

S’exprimant en anglais, Harald Krüger, chef de la direction de BMW, a déclaré : « The Vision iNEXT Concept is our "ace," as it is autonomous, connected and electrified ». On pourrait traduire en disant que ce nouveau concept de la voiture de demain représente en quelque sorte l’as dans la manche du constructeur bavarois puisqu’il est autonome, connecté et électrifié. Le Vision iNEXT Concept s’est d’ailleurs conduit lui-même, faisant son entrée dans la salle où les journalistes avaient été conviés avant de s’immobiliser en son centre.

Un design polarisant

Le Vision iNEXT Concept, qui présage l’arrivée d’un modèle de série en 2021, arbore un design très polarisant qui ne fait pas l’unanimité, la très grande calandre en forme de papillon rebutant plusieurs observateurs. Ses dimensions sont semblables à celles d’un X5 ou d’un X6, et le Vision iNEXT Concept adopte les portières de style « coach » à ouverture opposée, comme sur les Rolls-Royce. On remarque également que le Vision iNEXT Concept est dépourvu de piliers « B », de poignées de portière, ainsi que de rétroviseurs latéraux, et que le pare-brise se jouxte au toit ouvrant panoramique afin de créer un habitacle très lumineux.

Un lounge sur quatre roues

Élaboré sur une toute nouvelle architecture, composée d’acier, d’aluminium et de fibre de carbone, le Vision iNEXT Concept a été conçu de l’intérieur vers l’extérieur et le design de son habitacle est fortement inspiré de pièces de mobilier haut de gamme, pour créer une ambiance de style lounge.

À titre d’exemple, on remarque que la console centrale ressemble beaucoup à celle d’une table à café, que la banquette arrière est presque calquée sur un sofa, et que les appuie-têtes des places avant se replient pour servir d’accoudoir lorsque le passager avant désire faire la conversation avec ceux assis à l’arrière. Cet habitacle, sorte de salon moderne au style minimaliste sur roues, a été conçu afin qu’il devienne un havre de paix et de relaxation pour ceux qui y prennent place.

La « technologie discrète »

L’habitacle est dépourvu de boutons, de commutateurs ou de commandes et propose plutôt ce que BMW qualifie de « technologie discrète », ce qui signifie que les contrôles apparaissent seulement lorsque le conducteur ou les passagers le demandent et que les fonctions de contrôle sont paramétrables selon les préférences des usagers. Ainsi, il suffit d’effleurer de la main la surface en jacquard sur le coussin du siège pour voir apparaître, au travers du tissu, un symbole lumineux représentant une clef de sol signalant que la chaîne audio est maintenant en marche. D’un autre mouvement de la main, il est possible d’augmenter ou de réduire le volume ou encore de passer à la prochaine piste audio.

Le Vision iNEXT Concept est également équipé d’un dispositif appelé Intelligent Beam qui est composé d’une caméra et d’un projecteur localisé dans le pavillon du toit et qui permet de projeter des images ou de la vidéo sur les pages d’un livre blanc en carton que l’on tient en mains.

Conduite autonome

Le Vision iNEXT Concept peut être conduit en mode Boost,signifiant que le conducteur est en contrôle du véhicule, ou en mode Ease, tandis que le véhicule prend lui-même le contrôle sur ses mouvements, les pédales et le volant se rétractant alors dans le plancher ou dans la planche de bord.

Photo: BMW AG

Klaus Fröhlich – membre de la direction de BMW AG responsable du développement – a déclaré que le modèle de série, présagé par le Vision iNEXT Concept, sera « prêt sur le plan technique pour la conduite autonome de niveau 5 », mais qu’il s’attend à ce que le véhicule soit d’abord commercialisé en permettant la conduite autonome de niveau 3 ou 4, le cadre législatif à l’échelle mondiale devant rattraper les progrès de la technologie.

Mobilité électrique

Le Vision iNEXT Concept est un véhicule électrique animé par un moteur alimenté par un pack des batteries logées dans le plancher du véhicule. La stratégie du constructeur étant d’adopter une approche modulaire pour la fabrication des ensembles de batteries en fonction des besoins des éventuels modèles à venir. De plus, BMW compte s’adapter aux demandes des divers marchés en faisant en sorte que toutes les architectures de véhicules prévues à compter de 2021 puissent recevoir une motorisation conventionnelle avec moteur thermique, une motorisation hybride rechargeable ou une motorisation complètement électrique, conférant ainsi une grande flexibilité au constructeur.

En ce qui a trait à la mobilité électrique, Stefan Juraschek – vice-président responsable du développement des motorisations électriques chez BMW – nous a présenté la stratégie du fabricant qui consiste à développer et à construire des ensembles de batteries de taille différentes en fonction des besoins des divers véhicules. Ainsi, il est possible de construire un ensemble de taille réduite conférant une autonomie de 100 kilomètres pour un véhicule hybride rechargeable, ou d’ajouter des modules pour construire un ensemble de plus grande taille pour répondre aux besoins en énergie d’un véhicule purement électrique.

Il a précisé que BMW travaillait présentement à l’intégration du chargeur, du moteur électrique et de son système de contrôle électronique dans une seule et même unité pouvant être installée soit sur le train avant ou le train arrière d’un véhicule, voire même les deux, histoire de doter le véhicule d’un rouage intégral ou d’augmenter son potentiel de performance. Cette approche modulaire, tant en ce qui a trait aux batteries et aux moteurs électriques, étant au cœur de la stratégie du constructeur qui compte lancer vingt-cinq véhicules électrifiés sur le marché d’ici à 2025.