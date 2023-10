BMW XM 2023 : trop c'est comme pas assez

Dans la gamme de VUS signés BMW, le XM est celui qui cumule tous les superlatifs. Avec sa largeur impressionnante, ses immenses jantes de 23 pouces (optionnelles) et ses deux grosses narines proéminentes, il est tout sauf discret! C’est encore plus vrai avec notre modèle d’essai, dont les naseaux, l’encadrement des vitres latérales et les jantes dorées nous ont laissés dubitatifs…

La beauté est une chose très subjective, mais ce que nous pouvons vous dire c’est qu’au sein de la rédaction du Guide de l’auto, ce design chargé a plutôt fait l’unanimité contre lui.

Au moment d’ouvrir la portière, les occupants découvrent un superbe intérieur. Les sièges superbement sculptés, réglables dans tous les sens, chauffants, ventilés et avec fonction de massage sont un modèle du genre. Tendu de cuir de très haute qualité, l’habitacle du XM épate, même si une fois encore l’agencement de couleur avec l’extérieur laisse perplexe.

Photo: Julien Amado

L’instrumentation face au conducteur se montre lisible dans l’ensemble. De son côté, le système multimédia demande un temps d’adaptation avant d’en saisir toutes les subtilités. Une fois bien paramétré, il fonctionne adéquatement.

L’espace abonde, que ce soit à l’avant ou l’arrière. Nous avons même noté une attention supplémentaire pour la deuxième rangée de sièges, deux petits coussins siglés XM permettent aux passagers de prendre soin de leurs lombaires. Et dans le coffre, un très beau sac de transport permet de loger le chargeur. À ce propos, le volume de chargement déçoit pour un véhicule de cette taille : seulement 527 litres de contenance lorsque tous les sièges sont en place. La hauteur du seuil risque aussi de compliquer le chargement d’objets lourds.

Photo: Julien Amado

Toujours plus de puissance… et de poids

Le groupe motopropulseur du XM est hybride rechargeable. Un V8 biturbo de 4,4 litres, bien connu chez BMW, est associé à un moteur électrique. La puissance combinée atteint 644 chevaux et 590 lb-pi. Le modèle Label Red (que nous n’avons pas conduit) pousse le curseur plus loin avec 738 chevaux et autant de livres-pied.

Avec de telles valeurs de puissance et de couple, le XM se place parmi les VUS les plus puissants du marché. Le 0 à 100 km/h abattu en 4,3 secondes et la vitesse maximale de 270 km/h en témoignent. Cela dit, il faut relativiser ces chiffres puisque le poids annoncé atteint 2 750 kg! C’est une tonne de plus qu’une BMW M2…

Grâce à une batterie de 29,5 kWh, l’autonomie électrique annoncée s’élève à 50 km. De notre côté, nous avons réussi à parcourir 54 km sans chercher à économiser à tout prix nos électrons. Sachant que la température extérieure oscillait autour de 25°, l’autonomie est plutôt convaincante.

Photo: Julien Amado

Un char d’assaut siglé M

Plutôt voyant extérieurement, le XM se montre aussi peu discret à l’oreille. Lorsque l’on met le V8 en marche, les échappements se manifestent bruyamment au premier coup d’accélérateur. En appuyant sur moins de 5% de la pédale de droite, l’utilitaire allemand s’insère déjà facilement dans le flot de la circulation. En la collant au plancher, le véhicule prend quelques dixièmes de seconde de réflexion avant de vous catapulter dans une autre dimension. La poussée est franche dès les bas régimes, avec un net regain de force après 3 000 tr/min. Les accélérations et reprises sont telles qu’il faut se montrer attentif à la vitesse. Les 100 km/h sont atteints en un claquement de doigts, et poursuivre l’accélération risque de se solder par une amende salée… ou un retrait de permis de conduire!

Comme bon nombre de véhicules surpuissants que nous avons pu conduire récemment, les performances de ce moteur hybride épatent autant qu’elles frustrent. Car il est impossible d’en profiter pleinement sur une route ouverte à la circulation.

Photo: Julien Amado

Au moment d’aborder des virages, le poids élevé du véhicule se fait évidemment sentir. Même si les constructeurs automobiles réussissent à bien camoufler la prise de poids de leurs modèles, il est impossible de faire danser un XM comme une M3…

Grâce à ses énormes pneus (275/35R23 à l’avant, 315/30R23 à l’arrière) et son châssis affûté, le XM dispose tout de même de capacités dynamiques de haut niveau. Moins vif et agile qu’un X5 ou un X6 M Competition, le plus haut de gamme des VUS bavarois nous a impressionnés, surtout quand on se souvient qu’il pèse presque 300 kg de plus.

Le tranchant de la direction, une constante chez BMW, est une nouvelle fois à souligner. Le freinage puissant et endurant autorise des entrées de virage musclées, et l’adhérence des gommes permet une vitesse de passage étonnante pour un véhicule de ce gabarit. Cela dit, adopter un tel rythme trop fréquemment devrait réduire la durée de vie des pneus très rapidement…

Il faut aussi garder à l’esprit que ces capacités sportives exacerbées vont de pair avec un roulement ferme. Tant que la route demeure bien lisse, le confort est correct. Dans le cas contraire, la dureté de l’amortissement se rappelle vite à votre bon souvenir.

Selon Ressources naturelles Canada, la consommation moyenne du véhicule s’élève à 13,9 L/100 km sur la route. C’est exactement la valeur que nous avons relevée après une semaine à son volant. Ce n’est pas particulièrement économe, mais c’est logique pour un VUS grand format développant 644 chevaux et pesant 2 750 kg. Cela dit, en branchant votre XM souvent, vous pourriez baisser drastiquement votre consommation de carburant.

Photo: Julien Amado

À qui est-il destiné?

Au terme de cet essai du XM, il est temps de jeter un œil sur le tarif. Avec les options ajoutées à notre modèle (intérieur cuir Orange Sakhir, chaîne haute-fidélité Bowers & Wilkins, jantes de 23 pouces 923M), on arrive à une facture de 229 400 $, excluant les frais de transport et de préparation, les taxes… et la taxe de luxe.

C’est tout de même 100 000 $ de plus qu’un BMW X7 M60i, qui n’est pas hybride rechargeable certes, mais qui affiche néanmoins un très haut niveau de performance (523 chevaux) et de raffinement.

Et pour les acheteurs qui magasinent un VUS exotique à plus de 200 000 $, BMW doit compétitionner face à des modèles comme l’Aston Martin DBX ou le Bentley Bentayga par exemple. Des véhicules statutaires, mais surtout beaucop moins tape-à-l’œil.

Est-ce que prendre le marché à contre-pied en jouant la carte de la sportivité et de l’ostentatoire sera payant pour BMW? Il est trop tôt pour le dire. De notre côté, nous pensons qu’à vouloir trop en faire à tous points de vue, cet utilitaire outrancier risque de rebuter les acheteurs de VUS chics et classiques sans réussir à convaincre les acheteurs de X7 de monter en gamme…

À voir aussi : les hybrides rechargeables avec la meilleure autonomie en 2023