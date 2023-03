BMW XM 2023 : un M nouveau genre

Scottsdale, États-Unis - Présagé par le Concept XM dévoilé à l’évènement Art Basel de Miami à l’automne 2021, voilà maintenant que le deuxième modèle à part entière de l’histoire de M prend la route. Avec son prix de départ de 220 000 dollars et sa diffusion limitée, parions que les premiers exemplaires rouleront d’abord dans les rues de South Beach, Beverly Hills et Dubaï que de Montréal.

Le tout premier véhicule créé exclusivement par la division M a été la M1, lancée au Salon de l’Automobile de Paris en 1978. C’était une voiture sport au look ravageur et aux performances exceptionnelles pour l’époque. La M1 a d’ailleurs fait l’objet d’une série monotype appelée Procar à laquelle plusieurs pilotes de Formule 1 ont participé. Ces épreuves faisaient partie des courses de soutien des Grand Prix disputés en Europe entre 1979 et 1980.

Comme la division M de BMW a célébré son 50e anniversaire en 2022, sa direction a décidé de créer, signe des temps, non pas une sportive, mais plutôt un VUS survitaminé et électrifié afin de rivaliser directement avec les Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue, Aston Martin DBX 707 et Porsche Cayenne Turbo GT. Tout comme la M1, le XM n’est pas dérivé d’un modèle BMW existant, mais possède son identité propre… même s’il utilise des composants développés pour d’autres véhicules de la marque, notamment son V8 biturbo de 4,4 litres, retravaillé pour cette application. Pour ce premier galop d’essai, c’est une virée dans la région montagneuse de Prescott et Jerome en Arizona qui nous attendait.

Photo: Uwe Fischer

Ça pousse!

Le XM est doté d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable inédit dont l’objectif n’est pas d’améliorer la consommation mais bien d’élever les performances. Néanmoins, il est capable de rouler en mode électrique pur sur 50 km (selon Ressources naturelles Canada) grâce à sa batterie d’une capacité utilisable de 25,7 kWh. Composé du V8 biturbo et d’un moteur électrique logé dans la boîte de vitesses automatique à huit rapports, cet ensemble développe une puissance totale de 643 chevaux et 590 livres-pied de couple. Résultat, le XM pousse assez fort pour atteindre la barre des 100 km/h en 4,3 secondes. Son V8 s’exprime avec une sonorité très affirmée lorsque l’on active l’échappement sport avec ouverture de clapets.

Toutefois, les essais de voitures électriques très performantes que j’ai réalisés au cours des derniers mois, comme les versions les plus puissantes et coupleuses des Porsche Taycan et Audi e-tron GT, font en sorte que l’on développe un nouveau barème pour l’appréciation de la force d’accélération. Le XM est performant, certes, mais la sensation n’est pas tout à fait aussi viscérale en accélération franche, malgré la contribution sonore du V8 biturbo, lequel peut atteindre un maximum de 7200 tours/minute.

Photo: Uwe Fischer

Bien entendu, le XM est équipé d’un rouage intégral priorisant la livraison du couple au train arrière, un phénomène encore plus évident lorsque le mode de conduite M Dynamic est sélectionné. De plus, il est doté d’un différentiel arrière autorisant la répartition vectorielle de couple entre les deux roues. Sur les routes sinueuses (ainsi que les carrefours giratoires) composant notre trajet, le XM s’est montré résolument d’attaque, au point où j’ai pris un malin plaisir à imposer un vigoureux « brasse-camarades » à mes passagers à quelques reprises. Les liaisons au sol proviennent du X5M Competition mais bénéficient de nouvelles calibrations développées spécifiquement pour le XM, dont l’architecture est partagée avec le X7. Sa suspension est dotée d’amortisseurs à contrôle électronique et d’un système actif de stabilisation avec moteurs électriques de 48 volts agissant sur les deux parties des barres antiroulis, à l’avant comme à l’arrière.

Pleinement satisfaisantes sur les routes en bon état, elles se sont cependant révélées être très fermes en mode Confort à la croisée de certaines sections plus endommagées, ce qui augure mal pour nos routes dégradées, sans compter la centaine de milliers de cratères exposés dans les rues de Montréal. Mais c’est le prix à payer pour ce niveau de dynamisme et, soyons francs, c’est un aléa que présente aussi la plupart des VUS de performance qui sont les rivaux directs du XM. La direction ne mérite que des éloges par sa finesse, sa linéarité et le ressenti qu’elle procure. Le XM est également le premier modèle M à être doté d’une direction active aux quatre roues optimisant la maniabilité à basse vitesse ainsi que la stabilité aux vitesses plus élevées. De série, il est livré avec des jantes en alliage de 21 pouces chaussées d’une monte pneumatique mixte, mais des jantes de 22 et 23 pouces sont disponibles en option. Par ailleurs, le XM ne sera pas le seul modèle BMW disposant de ce groupe motopropulseur hybride puisqu’il sera également décliné sur la prochaine BMW M5.

Photo: Uwe Fischer

Un style polarisant

On le sait, BMW a décidé d’adopter des designs polarisants pour ses modèles haut de gamme, à diffusion plus limitée, et de faire preuve d’une certaine réserve pour ses modèles qui se vendent en plus grand nombre d’exemplaires. Le XM s’inscrit résolument dans le premier groupe. Sa carrosserie semble taillée au couteau, sa calandre hypertrophiée est cerclée d’un cadre de couleur or, ses phares de jour s’affichent comme un regard menaçant, son épaulement est marqué et sa partie arrière présente deux doubles sorties d’échappement superposées cintrant un énorme diffuseur. L’agencement singulier des tuyères représente d’ailleurs un hommage à la M1, tout comme les logos BMW gravés au laser dans la lunette qui évoquent les Roundels présents sur le coupé.

Photo: Uwe Fischer

L’habitacle reprend la dalle numérique, appelée Curved Display par BMW, laquelle présente un affichage spécifique M. Mais c’est surtout le traitement particulier de la planche de bord et des panneaux de portières recouverts d’un cuir d’inspiration vintage, unique à chaque véhicule, qui capte le regard. C’est aussi le cas du pavillon de toit, dont la forme évoque celle d’un prisme en 3D. Il est cerclé d’Alcantara et est illuminé par un éclairage composé d’une centaine de lumières de type DEL. Ces deux éléments font preuve d’une originalité peu commune dans ce créneau.

Le XM est commercialisé dès maintenant au Canada avec un prix de départ de 220 000 dollars et une longue liste d’options. BMW Canada n’a pas précisé quelle serait l’allocation pour notre marché, mais parions qu’une centaine d’exemplaires de ce VUS hors normes trouveront preneurs au pays.

Photo: Uwe Fischer

Une variante Label Red en approche

Comme si ce n’était pas assez au chapitre des performances ou de l’exclusivité, la division M en rajoute encore avec une variante extrême du XM. Elle ne répondra pas à l’appellation Competition, CS ou CSL, mais sera plutôt désignée par la nouvelle nomenclature Label Red. Elle arrivera à l’automne 2023 et sera animée par le même groupe motopropulseur dont la puissance sera portée à 737 chevaux et le couple maximal à 737 livres-pied. La division M n’a pas indiqué quel sera son prix ou son volume de diffusion. Histoire à suivre.

À voir aussi : Comment fonctionne une voiture à hydrogène? L'exemple du BMW iX5 Hydrogen