BMW XM Label Red 2024 : 738 chevaux pour un quart de million

BMW nous l’avait promis et le voici : le nouveau XM Label Red 2024, son modèle M de production le plus puissant de l’histoire. Il s’agit d’une édition encore plus racée et performante du multisegment hybride rechargeable XM, que notre collègue Gabriel Gélinas a pu essayer en Arizona il y a quelques semaines.

Comme SON nom l’indique, le véhicule se démarque par l’option de garnitures Rouge Toronto (oui, oui) sur les écussons, le contour de la calandre et des vitres latérales, les roues ainsi que le diffuseur arrière. Mais la plus grosse différence se trouve bien entendu sous le capot.

Semblable à celle qui anime le bolide d’endurance BMW M HYBRID V8 de la série IMSA, la motorisation du XM Label Red combine un V8 biturbo de 4,4 litres avec un moteur électrique synchrone à aimants permanents pour générer un total de 738 chevaux et autant de livres-pied de couple. C’est 94 chevaux et 148 livres-pied de plus que le XM régulier.

Photo: BMW

BMW parle d’accélérations de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, soit un dixième de plus que le coupé M4 CSL 2023, et d’une vitesse de pointe limitée électroniquement à 282 km/h. Pour les plus écolos, sachez que la batterie à haute tension de 19,2 kWh dans le plancher du XM Label Red permet de parcourir environ 50 km et de filer jusqu’à 140 km/h en mode électrique, selon BMW. Chemin faisant, une trame sonore développée de concert avec le compositeur de renom Hans Zimmer se fait entendre.

Sans surprise, la boîte automatique M Steptronic à huit rapports a été reprogrammée en fonction du surcroît de puissance tout comme le système de rouage intégral M xDrive. Ce dernier possède un mode 4RM Sport qui privilégie les roues arrière et un mode 4RM Sable qui maximise la traction sur les surfaces meubles (une fois l’antidérapage complètement désactivé), au cas où l’envie prendrait au conducteur d’aller s’amuser en dehors de la route.

Photo: BMW

À cela s’ajoutent une suspension M adaptative, une direction active aux quatre roues et des freins M Sport avec étriers à six pistons à l’avant. On a oublié de vous mentionner que les gigantesques roues mesurent 23 pouces de série ou 22 pouces en option et qu’une cinquantaine de couleurs de carrosserie de la palette BMW Individual sont disponibles.

La thématique du noir et du rouge se poursuit à l’intérieur, la couleur d’accent servant aux coutures, aux éléments des bouches de ventilation et à la partie supérieure des sièges. Le plafond tridimensionnel avec 100 DEL intégrées fait partie de l’éclairage ambiant. À l’arrière, les passagers disposent de coussins en cuir Merino.

Photo: BMW

La production du BMW XM Label Red 2024 débutera en août à l’usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, à commencer par les 500 exemplaires numérotés de l’édition de lancement (celle qui arbore le plus de rouge et un fini noir carbone). Le prix de base canadien, sans les options, s’élève à 259 000 $, rien de moins.

Entre ça, le Lamborghini Urus Performante, le Ferrari Purosangue, l’Aston Martin DBX 707 et le Porsche Cayenne Turbo GT, lequel préférez-vous?

