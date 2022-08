Lamborghini Urus Performante : une suite logique pour l’explosif VUS italien

Lamborghini a récemment levé le voile sur une nouvelle version plus puissante et rapide de son utilitaire ultra sportif, l’Urus. Reprenant l’appellation Performante déjà employée avec le coupé Huracán, elle s’adresse à ceux pour qui un sprint de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes n’est pas assez rapide.

En effet, grâce à un gain de 16 chevaux qui porte son V8 biturbo à 657 chevaux, le nouvel Urus Performante 2023 réduit son temps d’accélération à 3,3 secondes. Le couple maximal reste inchangé, soit 627 livres-pied. Quant à la vitesse de pointe sur circuit, elle s’établit à 306 km/h.

À propos, un exemplaire de ce véhicule a déjà battu le record pour un VUS de production avec un temps de 10:32 minutes lors de la course d’ascension de Pikes Peak, au Colorado.

Photo: Lamborghini

Les ingénieurs de Lamborghini ont greffé un nouveau différentiel qui optimise la distribution du couple, élargi les voies de 16 mm et abaissé le châssis de 20 mm grâce à de nouveaux ressorts. L’aileron arrière, qui s’inspire de celui de l’Aventador SVJ, augmente l’appui au sol de 38%. Chaussées de nouveaux pneus Pirelli P Zero semi-lisses, des roues forgées de 22 pouces ou ultra légères de 23 pouces sont disponibles.

Parlant de poids, l’Urus Performante s’est débarrassé de 47 kg au total, ce qui explique aussi ses prouesses améliorées. La compagnie le vante comme étant le VUS avec le plus de fibre de carbone dans la catégorie. Le toit optionnel fait à partir de ce matériau rappelle les Huracán Performante et Super Trofeo.

Il faut souligner d’autre part les pare-chocs et les prises d’air, qui ont subi des retouches en vue d’ajouter encore plus de caractère et de contribuer à un bon refroidissement des composantes mécaniques. L’extérieur s’habille en deux tons, tandis que l’intérieur en suède Alcantara noir revêt de nouvelles coutures à motif hexagonal.

Photo: Lamborghini

Enfin, l’Urus Performante bénéficie d’une direction retravaillée qui, selon Lamborghini, procure de meilleures sensations au volant et davantage de précision dans les virages. Les modes de conduites Strada, Sport et Corsa ont été révisés eux aussi. Enfin, on note l'ajout d'un mode Rally pour ceux qui ont la chance (et l’audace!) de sortir des sentiers battus pour s’amuser à déraper au maximum.

Le prix américain du Lamborghini Urus Performante 2023 est fixé à 260 676 $. Les détails et la disponibilité pour le marché canadien viendront ultérieurement, mais d'ici là, jetez un coup-d'oeil à la galerie de photos au haut de la page!