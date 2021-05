Toutes les Lamborghini seront électrifiées d’ici 2024

Tout en continuant de vanter les mérites des gros moteurs atmosphériques, Lamborghini a annoncé aujourd’hui un plan qui changera considérablement le portrait de sa gamme au cours de la décennie.

Ce plan, intitulé Direzione Cor Tauri en l’honneur de l’étoile la plus brillante de la constellation du Taureau, comprend trois phases.

En 2021 et 2022, Lamborghini va présenter des modèles qui « célèbrent le moteur à combustion » et rendent hommage aux succès récents de la marque, sans toutefois préciser lesquels. Deux nouvelles voitures animées par un V12 seront annoncées plus tard cette année.

Photo: Lamborghini

Rendue possible par un investissement sans précédent de plus de 1,5 milliard d’euros (2,2 milliards $) sur quatre ans, la deuxième phase débutera en 2023 avec le lancement du premier modèle hybride de série de Lamborghini (les Sián et Sián Roadster, rappelons-le, ont une production limitée). Puis, à la fin de 2024, tous les bolides qui figurent au catalogue seront électrifiés d’une façon ou d’une autre, aidant à réduire les émissions de CO2 de 50% d’ici le début de 2025.

Le grand patron Stephan Winkelmann se veut rassurant pour les amateurs de longue date, disant que l’ajout de moteurs et de batteries ne diluera pas les performances et les sensations extrêmes qui font la réputation de Lamborghini. L’emploi de nouvelles technologies et de matériaux légers (encore plus de fibre de carbone) permettra de compenser le poids accru de ces composantes.

Photo: Lamborghini

Finalement, dans la dernière phase du plan, qui correspond à la seconde moitié de la décennie, une première Lamborghini 100% électrique verra le jour. Il y en aura d’autres par la suite. La compagnie vise rien de moins que le sommet de la catégorie, mais n’en dit pas plus pour le moment sur le type de véhicule. Une vidéo montre une voiture cachée sous un voile noir.

