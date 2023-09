Mercedes-Benz : un bébé G-Wagen serait officiellement en route

La venue d’un « bébé » Mercedes-Benz G-Wagen a été officiellement confirmée par le chef de la direction du constructeur à l’étoile argentée, Ola Källenius lors du dévoilement du concept Mercedes-CLA électrique qui s’est déroulé cette semaine au Salon de l’auto de Munich. Une annonce qui vient au moment où le modèle électrique (EQG) est en pleine phase de test et dont le lancement est prévu pour 2024.

"C'est un Classe G avec un moteur électrique, et non un véhicule électrique à qui on a donné l’emblème du Classe G. Même si ça sonne pareil, il y a des différences", a affirmé Dr. Emmerich Schiller, Président-directeur général de Mercedes-Benz G GmbH et responsable de la division Produits pour véhicules tout-terrain à propos de l’EQG lors d’une entrevue avec le Guide de l’auto.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Le Classe G est inévitablement unique. À contre-courant comparativement aux autres modèles de la marque avec sa carrure imposante et ses performances largement rehaussées, sans oublier ses capacités hors route exceptionnelles, il sert une clientèle unique. Et se dirige lentement mais sûrement vers son futur électrique.

Les représentants de la maque estiment que seulement 10% des propriétaires de Classe G utilisent leur véhicule pour entreprendre des aventures en hors route, il est donc raisonnable de penser que le G-Wagen est surtout un symbole de statut social. Et pour perpétuer ce prestigieux symbole, il faut que sa version électrique offre la même prestance que les modèles à essence, en plus de pouvoir se salir pour sa clientèle plus aventurière. Ceci est tout aussi valide pour tout véhicule qui se joindra à la gamme, comme un modèle plus petit.

Un G-Wagen compact, probablement électrique, mais tout aussi robuste

Les représentants de la marque se sont faites plutôt discrèts en ce qui a trait aux spécifications de l’éventuel nouveau modèle de la gamme. Mais si on se fie aux ambitions de Mercedes-Benz au chapitre de l’électrification, on peut présumer que ce modèle légèrement réduit ne carburera pas à l’essence. Sa conception sera sujette aux mêmes défis que ceux de l’EQG, soit l’aérodynamisme, le poids et la puissance.

Côté aérodynamisme, les concepteurs affirment avoir grandement amélioré le nouveau modèle électrique plein format du G-Wagon sur ce premier point, sans pour autant mettre de côté le look carré de la bête. Le petit frère devrait aussi arborer ces bonifications.

Pour le deuxième point, nous savons que l’EQG plein format pèsera moins de 3,5 tonnes. Le petit G devrait normalement être moins pesant, sans pour autant donner sa place à cet égard.

Finalement, l’EQG plein format aura quatre moteurs reliés à une très grosse batterie qui sera entièrement hermétique, permettant à celui-ci de conserver sa capacité à patauger dans la boue. Là encore, le format réduit devrait logiquement partager cette caractéristique.

Les informations concernant ce nouveau membre de la famille G chez Mercedes-Benz devraient rentrer au compte-gouttes au cours des prochains mois.

