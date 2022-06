Mercedes-AMG C 43 2023 : Conduire comme Hamilton

Ah, les Allemands. Leur austérité est maintenant devenue un stéréotype, mais il faut reconnaître leur immense talent et savoir-faire quand vient le temps de concevoir des voitures. En écoutant les ingénieurs de Mercedes-Benz nous détailler les nouvelles technologies au cœur de la Mercedes-AMG C 43 4MATIC 2023, ça m’a sauté aux yeux plus que jamais.

La Classe C, qui en est à sa cinquième génération, se voulait au départ la version compacte des berlines d’affaires de la compagnie. Elle ne sacrifie pas la puissance ou la performance pour autant, surtout dans le cas de la plus récente création signée AMG, qui reste fidèle à la philosophie « un homme, un moteur » tout en intégrant des merveilles technologiques provenant de la plus haute sphère de la course automobile.

L’impression de monter sur le podium

Certains constructeurs automobiles se vantent d’emprunter des trucs à la F1, mais on déchante vite lorsqu’il s’agit ni plus ni moins que d’un bouton rouge ou d’un aileron quelconque, et non d’un élément qui améliore véritablement la performance – comme ce qu’espèrent les personnes qui vont acheter le véhicule.

Photo: Miranda Lightstone

La Mercedes-AMG C 43 4MATIC 2023 profite sérieusement de l’expertise de l’écurie de F1 Mercedes-AMG Petronas. Croyez-moi. Bon, les ingénieurs de l’une n’ont pas accès à tous les secrets de l’autre, mais le concept et le résultat sont les mêmes. Je parle ici du turbocompresseur à assistance électrique, qui constitue une première mondiale dans un véhicule de production. La prochaine Mercedes-AMG SL 43 suivra.

Comment fonctionne ce nouveau turbocompresseur exactement? Nous avons eu droit à une présentation qui allait très en profondeur et qui comprenait une coupe sectionnelle de la mécanique, mais résumons-le ainsi : un moteur électrique est installé à l’intérieur du turbocompresseur pour optimiser la circulation des gaz et éliminer presque totalement son délai d’activation.

Chemin faisant, il est possible de réduire la taille du turbo. Le système tire son énergie d’une batterie de 48 volts qui alimente également l’alterno-démarreur à courroie. Non seulement le quatre cylindres de 2,0 litres génère maintenant 402 chevaux à 6 750 tours/minute et un couple de 369 livres-pied à 5 000 tours/minute, mais il bénéficie aussi d’un surcroît de 13 chevaux à bas régime. Superbement fougueux, il propulse la voiture de 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes.

Le revers de la médaille est la boîte automatique à neuf rapports qui accompagne le moteur. Comme le décalage du turbo est pratiquement tout éliminé, on ressent davantage les hésitations de la boîte, surtout en conduite urbaine.

Photo: Miranda Lightstone

Un vrai régal européen

Sillonner l’Alsace au volant de la Mercedes-AMG C 43 4MATIC 2023 a été une expérience pour le moins mémorable – pour le paysage, oui, mais surtout pour les performances. Notre modèle d’essai Gris glacé avait fière allure peu importe le décor et il n’a fait qu’une bouchée des routes sinueuses de cette région de la France.

Outre le turbocompresseur, je dis un gros merci à la nouvelle direction active aux quatre roues, incluse de série. Capable de braquer les roues arrière de 2,5 degrés dans le même sens que les roues avant jusqu’à une vitesse de 100 km/h, elle rend la voiture plus stable et plus sûre. À basse vitesse comme lors des manœuvres de stationnement, les roues arrière tournent à l’opposé, ce qui donne une maniabilité incroyable – une bénédiction dans les rues étroites du vieux continent.

Photo: Miranda Lightstone

La sensation transmise par l’épais volant sport AMG est phénoménale, comme si la Mercedes-AMG C 43 4MATIC devinait nos intentions. Deux gros boutons se trouvent à la base du volant. L’un permet d’alterner facilement entre les différents modes de conduite (Individuel, Confort, Sport et Sport+), qui influencent le comportement de la suspension, de la direction et de l’accélérateur. L’autre sert à contrôler l’échappement actif : on peut faire rugir les quatre sorties pour s’amuser ou bien les assourdir quand on souhaite une conduite plus calme. Mais qui veut ça? Pas moi! Le son d’un moteur AMG est parmi les plus uniques et plaisants qui soient, alors j’ai gardé le bouton de l’échappement activé en tout temps.

La beauté intérieure compte aussi

Si un bijou d’ingénierie se cache sous le capot, il ne faut pas oublier le remarquable habitacle avec sa toute nouvelle interface centrale, aussi magnifique à regarder que conviviale à utiliser. Plus besoin de jouer avec une molette peu ergonomique sur la console, tout passe maintenant par l’écran et la navigation est beaucoup plus simple.

Devant nous, le tableau de bord numérique est entièrement configurable et l’affichage tête haute, très complet. On peut d’ailleurs choisir l’information à afficher ou carrément l’éteindre au besoin. Naturellement, la version C 43 possède une infographie et des données propres aux modèles AMG, comme un indicateur de force g, un chronomètre de tour de piste, etc.

La fibre de carbone abonde dans cette voiture. Idem pour le cuir aux coutures contrastantes, qu’il est possible d’avoir dans une multitude de couleurs s’agençant avec les ceintures, par exemple rouge ou jaune vif. Mercedes-Benz n’a pas l’habitude d’autant d’éclat (contrairement à Porsche ou BMW, mais les temps changent et la marque s’adapte aux goûts du jour afin d’attirer de nouveaux clients.

Le style accrocheur d’AMG

Vue de l’extérieur, la Mercedes-AMG C 43 4MATIC 2023 paraît athlétique, légèrement menaçante et terriblement sexy. D’un bout à l’autre, elle a les bonnes courbes et les bons angles aux bonnes places. Sa partie avant est ornée d’une calandre AMG portant fièrement une énorme étoile à trois pointes et parfaitement encadrée de phares ultra modernes. D’autre part, ses flancs sont musclés, mais pas trop, avec de jolies jupes latérales qui vont de pair avec l’aileron et le diffuseur à l’arrière.

Photo: Miranda Lightstone

Une nouveauté pour 2023 est l’ensemble Nuit qui appose un fini chrome noirci sur tous les écussons (la compagnie était tannée que les gens le fassent eux-mêmes avec des trucs maison) et ajoute d’autres touches de noir un peu partout. Avec la carrosserie Gris glacé mat et le cuir aux coutures jaune vif, ça donne un résultat hallucinant qui vaut tout son pesant d’or.

J’ai oublié de mentionner que les sièges sport AMG sont maintenant un peu plus légers et moins chauds pour le corps. D’ailleurs, on peut voir la banquette arrière à travers les petites ventilations qui flanquent leurs appuis latéraux.

Faites sortir le pilote en vous

J’ai conduit plusieurs bolides AMG dans ma carrière, mais chaque fois, je suis impressionnée et ébahie par le niveau d’ingénierie et de technologie, sans parler du souci du détail. La nouvelle Mercedes-AMG C 43 4MATIC 2023 ne fait absolument pas exception. La compagnie s’est surpassée dans tous les aspects, en dehors comme en dedans. Chapeau!

En vidéo : Notre essai de la Mercedes-Benz Classe C 2022