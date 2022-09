Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2024 : performant équilibre entre électrique et thermique

La Mercedes-AMG C 63 S en avait beaucoup à offrir aux amateurs de berlines allemandes à la recherche de l'équilibre parfait entre le luxe et le plaisir pur et dur d’une propulsion V8.

Comme tout ce qui roule actuellement dans l’industrie, ce plaisir coupable de combustion interne est de plus en plus éphémère. Et Mercedes-AMG a dû réinventer la C 63 S pour rester dans l'air du temps.

Portant désormais la désignation drôlement complexe de C 63 S E Performance, la Classe C la plus dévergondée tente de poursuivre sa mission en conservant un moteur thermique, mais en ajoutant l’hybridation. Et pas n’importe laquelle!

Nous avons discuté avec Jochen Hermann, directeur technique chez Mercedes-AMG, de quelques aspects techniques de la nouvelle C 63 S E Performance.

Un équilibre qui favorise la performance plutôt que l'efficacité

Une question se pose : pourquoi Mercedes-AMG n'a pas dévoilé une C 63 entièrement électrique?

« AMG disposera bientôt de sa propre plateforme électrique. Mais pour l'instant, le pas est beaucoup trop grand. Nous travaillons toujours avec le châssis de la Classe C et nous pouvons encore faire beaucoup de choses avec celui-ci. L'adapter au tout électrique ne serait pas une bonne idée pour le moment", déclare Hermann.

Mercedes-AMG a donc conçu un genre de « Frankenstein", avec un groupe motopropulseur qui optimise la combustion interne et le combine avec la propulsion électrique. Tout d'abord, le moteur turbocompressé de 2,0 litres à quatre cylindres n'est pas celui que vous trouverez dans la Classe C traditionnelle. Il délivre à lui seul jusqu'à 469 chevaux, ce qui en fait le moteur turbocompressé à quatre cylindres le plus puissant de la planète.

La C 63 S E Performance dispose également d'un moteur électrique situé sur l'essieu arrière, alimenté par une batterie de 6,1 kWh. Le système de transmission intégrale 4MATIC+ est donc de la partie, mais il est différent de tous les autres systèmes de transmission intégrale existants - il s'agit essentiellement d'une combinaison de mécanique et d'électrique.

Comme certaines voitures hybrides de luxe sur le marché, il dispose d'un différentiel à glissement limité « virtuel" qui peut distribuer le couple en conséquence en modulant le moteur électrique à l'arrière. Cependant, il existe toujours un lien mécanique entre les essieux avant et arrière. Si une perte d’adhérence se produit sur l'essieu arrière, la puissance du moteur électrique peut également être transférée à l'avant pour compenser.

La puissance combinée du système s'élève à 671 chevaux lorsque la fonction Overboost est activée. Le couple maximal combiné du système est de 752 lb-pi, ce qui permet à cette C 63 de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes.

La fonction Overboost est essentiellement une décharge provenant de la batterie qui envoie une puissance supplémentaire de 80 kW pendant 10 secondes à la fois. En condition normale, la puissance combinée est tout de même de 561 chevaux. Toutefois, AMG assure que les systèmes de récupération sont si bons que le système peut être déployé fréquemment. Nous devrons certainement valider ça!

Le système 400V ouvre un monde de possibilités hybrides

Mercedes-AMG a rassemblé pratiquement tout ce que le monde automobile a à offrir en termes de technologies hybrides. Généralement, les systèmes hybrides légers qui se concentrent sur l'efficacité donnent un coup de pouce aux composants comme les turbocompresseurs et la transmission avec une puissance de 48V. La C 43 AMG, quant à elle, est équipée d'un turbocompresseur électrique assisté d'un moteur 48V pour augmenter la réponse et réduire le délai. Sur la C 63 S E Performance, on dispose de 400V pour alimenter ces systèmes électriques.

Beaucoup de travail a été consacré à la batterie, qui emprunte deux aspects clés aux avancées techniques du constructeur en Formule 1 : la performance par kilogramme et un système de refroidissement de pointe qui régule la température de manière optimale. Cette batterie est positionnée au-dessus du moteur électrique sur l'essieu arrière et ne pèse que 89 kilogrammes pour un rapport poids/puissance de 1,7 kW (2,3 ch) par kilogramme. Finalement, la batterie contient un liquide de refroidissement qui refroidit chacune des 560 cellules de manière individuelle.

La C 63 S E Performance peut rouler en mode tout électrique. Mais compte tenu de l'importance accordée aux performances, elle ne vous laissera faire que 13 kilomètres de distance. « L'autonomie maximale n'est pas une priorité, mais les conducteurs peuvent utiliser ce mode pour rentrer discrètement à la maison, ou encore quitter le matin sans déranger les voisins", explique Jochen Hermann.

Mais qu'en est-il de la signature sonore AMG... ?

Si vous avez déjà conduit un véhicule AMG, vous savez que la sonorité de l’échappement joue un rôle important dans l'expérience de conduite. Et alors que les voitures haute performance se dirigent vers l'électrification, les sons mécaniques provenant des grosses cylindrées cèdent la place à une symphonie beaucoup plus discrète.

La C 63 S E Performance est munie d’un capteur de pression dans l'échappement associé à des haut-parleurs pour amplifier le rugissement du quatre cylindres. Mais comme le dit Jochen Hermann, il ne s'agit pas de la sonorité simulée d’un V8. « La voiture aura sa propre signature sonore. Mais au-delà de ça, le son est lié à l’émotion. Et les conducteurs devront compter sur tous les composants de la voiture pour vivre l'expérience AMG."

En vidéo : Essai routier de la Mercedes-AMG C 63 S 2019