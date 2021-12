Je rêve d'une Mercedes-Benz C63 AMG, qu'en pensez-vous?

J’ai toujours eu un rêve, avoir une Mercedes-Benz C63 AMG. Je mets de l’argent de côté depuis quelques temps déjà pour réaliser mon rêve. Par contre, la transition vers l’électrification des véhicules joue contre moi, d'où ma question. Est-ce que je réalise mon rêve à moitié et je vais vers une C43 ou j’ai encore quelques années pour enfin posséder ma C63? Je sais que ce n’est pas la voiture idéale en tout point, mais j’ai un solide coup de cœur pour ce véhicule. Quelque chose d’inexplicable et viscéral.

Bonjour Guillaume,

La passion automobile n'est pas quelque chose de rationnel, et c'est aussi pour cette raison que des véhicules déraisonnables comme la Mercedes-Benz C63 AMG existent. Vous ne précisez pas quelle année-modèle vous intéresse, mais dans tous les cas, il s'agit d'un véhicule surpuissant dont les accélérations donnent beaucoup de plaisir à son conducteur.

En ce qui concerne l'électrification des véhicules, les chiffres de vente augmentent de plus en plus vite, mais ils sont encore loin de dominer le marché québécois. Le seuil des 100 000 véhicules a été dépassé au printemps 2021. Mais quand on se penche sur le nombre de véhicules légers en circulation au Québec, la SAAQ en dénombre un peu moins de 5 millions! Il va donc falloir attendre encore un grand nombre d'années avant que les véhicules électriques et hybrides soient majoritaires sur nos routes.

Ce n'est pas l'arrivée massive des véhicules électriques qui pourrait compliquer votre achat, mais des considérations financières. D'abord, une Mercedes-Benz C63 AMG est un véhicule qui demande un entretien suivi et parfois coûteux. C'est aussi une sportive qui consomme beaucoup de carburant, ce qui doit aussi être pris en compte dans le budget global. Avec ce genre de voitures, il ne faut pas seulement penser à l'achat, mais aussi à tous les frais annexes.

Vous ne l'avez pas précisé dans votre question, mais si vous comptez utiliser cette auto à l'année longue, il faut aussi tenir compte du fait que le rouage à propulsion et la forte puissance demandent du doigté en hiver. C'est faisable avec de bons pneus, mais une C63 AMG est évidemment moins pratique qu'une C300 4MATIC pendant la saison froide.

Sachat que que vous rêvez d'une C63, n'achetez pas une C43 par défaut. Attendez encore un peu et réalisez votre rêve. Et si les véhicules électriques deviennent la norme par la suite, rien ne vous empêchera d'acheter un véhicule à batterie pour vos déplacements quotidiens tout en conservant votre gros V8 pour les promenades estivales!

