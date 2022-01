Ces voitures que je rêve d’essayer

Être journaliste automobile, c’est avoir la chance de pouvoir conduire un très grand nombre de véhicules. Je n’ai pas tenu de compte exact, mais j’ai probablement pris le volant de plusieurs centaines de voitures depuis que j’ai débuté ce métier. Et certaines m’ont laissé de formidables souvenirs.

Mais comme n’importe quel passionné d’automobile, il reste plusieurs véhicules que je rêve de conduire un jour. Dans ma liste, je me suis limité à 10 modèles. Et s’il est possible que je réussisse à mettre la main sur certains, il y a 99,99% de chances pour que d’autres demeurent dans la catégorie du fantasme inatteignable…

Photo: dodge

Dodge Viper RT/10

Un gros V10 américain, un châssis minimaliste, aucun équipement de sécurité active et un caractère plutôt bien trempé d’après les essais que j’ai pu lire. La Viper est une véritable icône, et je dois dire que j’ai un faible pour les premiers modèles, son dévoilement ayant particulièrement marqué mes jeunes années.

Photo: Renault

Renault 5 Turbo

Je ne suis probablement pas le seul à rêver de prendre le volant de cette sportive mythique. Ses ailes gonflées, son gros moteur turbo et ses lignes suggestives ont marqué les années 80. Et même si les 160 chevaux de son petit 4 cylindres impressionnent certainement moins qu’il y a 40 ans, j’aimerais beaucoup ressentir les sensations uniques de la plus radicale des Renault 5.

Photo: Wheelsage

Willys MB

Féru d’histoire contemporaine, je voudrais prendre le volant d’une Willys MB, qui ne s’appelait pas encore Jeep durant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit d’une voiture qui a joué un rôle clé dans la libération de l’Europe, et dont la célébrité dépasse largement l’industrie automobile. Et quitte à la conduire, je voudrais que ce soit en France, sur une plage ou dans l’arrière-pays normand.

Photo: BMW

BMW M5 E60 (V10)

La BMW M5 signée par le designer Chris Bangle avait fait beaucoup parler à sa sortie. De mon côté je l’ai toujours aimée. Sa sortie coïncidait avec l’engagement de BMW en Formule 1, ce qui expliquait la remplacement du V8 par un V10. En ce qui me concerne, la M5 ultime serait une version nord-américaine à boîte manuelle. Quitte à essayer une M5 E60, autant que ce soit le modèle le plus rare possible!

Photo: Peugeot

Peugeot 306 S16 BV6

Une Peugeot aussi banale dans un classement de voitures de rêve? Cela peut sembler incongru, mais cette version bien spéciale de la 306 a séduit la quasi-totalité des journalistes automobiles qui l’ont conduite. Même Jeremy Clarkson lui déclare sa flamme dans le dernier épisode de The Gran Tour! Dans sa version la plus puissante, la 306 S16 était motorisée par un 4 cylindres de 167 chevaux. Il était associé à une boîte de vitesses à 6 rapports, ce qui n’était pas courant au milieu des années 90. Son châssis est annoncé comme remarquablement équilibré et très plaisant à conduire. Et comme je suis quelqu’un de curieux, j’aimerais bien rouler à fond avec cette compacte qui cache son jeu sous une robe très (trop ?) discrète.

Photo: Lancia

Lancia Delta

Constructeur qui n’est plus que l’ombre de lui-même aujourd’hui, Lancia a marqué les années 1970 et 1980, en particulier en rallye. Et la voiture que je rêve d’essayer c’est la Delta. Le rêve ultime serait une S4 de course qui a couru en Groupe B, bien que cela me semble assez improbable. Mais si je pouvais un jour m’asseoir derrière le volant d’un modèle de route ce serait déjà extraordinaire. Et quitte à rêver un peu, ce serait une HF Integrale Evo II, la modèle le plus performant de la lignée.

Photo: Renault

Alpine A110

J’ai déjà eu la chance de conduire l’Alpine A110 actuelle, dont vous pouvez d’ailleurs retrouver l’essai ici. Et cela m’a donné envie de prendre le volant de la berlinette originelle. Que ce soit la pureté de ses lignes, son format et son poids très réduits ou son petit moteur Renault à l’arrière, je suis curieux de voir ce qu’elle a dans le ventre.

Photo: Lamborghini

Lamborghini Miura

Bien que je sois né dans les années 1980, ce n’est pas la Countach ou la Diablo que je préfère chez Lamborghini. Véritable scultpure sur quatre roues, la Miura représente toute la sensualité des voitures italiennes des années 60. Et s’il fallait que j’en conduise une seule, ce serait elle. Dotée d’un envoûtant V12 de 350 chevaux en position transversale, ce dernier était surpuissant pour l’époque. En 2021, 350 chevaux cela n’impressionne plus personne, mais en 1966, il faut se souvenir qu’une Porsche 911 contemporaine n'atteint pas les 200 chevaux!

Photo: Ford

Ford Model T

Ce n’est pas évidemment pas pour ses accélérations foudroyantes ou sa tenue de route affûtée que je souhaite conduire une Ford Model T. Mais il s’agit de la première voiture de grande série, celle qui est à l’origine de l’automobile de masse. Ses commandes doivent nécessiter un peu d’habitude, surtout en sortant d’un véhicule moderne, mais cela doit être un moment inoubliable de prendre le volant d’un véhicule comme celui-ci.

Photo: Ferrari

Ferrari F40

La Ferrari F40 est une des premières miniatures au 1/18 que j’ai reçue. Elle était évidemment rouge avec le capot arrière ouvrant, laissant apercevoir son V8 biturbo. Aussi loin que je me souvienne j’ai toujours adoré la pureté de ses lignes. Et en grandissant, j’ai compris qu’il s’agissait de la dernière Ferrari validée par Enzo en personne. J’ai aussi découvert que cette hypercar était une des voitures les plus radicales et difficiles à conduire de sa génération. Je sais que ce n'est pas un choix très original, mais j’aimerais beaucoup me faire malmener par cette diva un peu capricieuse…

Et vous, quels sont les véhicules que vous rêvez d’essayer?

