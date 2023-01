Le Guide de l’auto essaie la Mercedes-Benz Classe C sur piste

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai la Mercedes-Benz Classe C 2023 sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

« Pour le constructeur allemand, c’est un modèle qui a été porteur au cours des dix dernières années. À l’échelle mondiale, ils ont vendu plus de 2,5 millions d’unités de Classe C », explique Gabriel.

Pourtant, les ventes du modèle sont en perte de vitesse. « Il y a un désintérêt pour les berlines traditionnelles, mais Mercedes fait un peu exprès », croit Antoine.

Design sportif

« On [aperçoit] que c’est un style qui est véritablement en filiation avec la récente Classe S — avec un look un peu plus sport aussi. D’ailleurs, on remarque les bossages sur le capot », souligne Gabriel.

De plus, les deux experts se réjouissent de voir une couleur de carrosserie autre que le blanc ou le noir. Ceci permet au véhicule de se distinguer du paysage automobile. En revanche, Antoine et Gabriel s’accordent sur l’esthétique discutable des jantes.

« Cette voiture [arbore] un ensemble sport AMG — une commande populaire auprès des consommateurs. Une Mercedes-Benz C 300 4MATIC classique est chose rare de nos jours », précise Antoine.

L’hybridation légère au menu

La berline est animée par un moteur quatre cylindres turbocompressé qui développe 255 chevaux et 295 lb-pi de couple. Le mode Overboost permet d’extirper temporairement 302 équidés pour une performance accrue.

« Ce qui est particulier avec cette voiture, c’est qu’elle est aussi dotée de [l’hybridation légère]. Sommairement, on a un alterno-démarreur — situé entre le moteur à essence et le moteur électrique — qui donnera un surcroît de puissance en accélération franche », mentionne Gabriel.

Les journalistes notent la rigidité du châssis, l’habitacle moderne et la direction précise parmi les points forts. À l’inverse, le roulis important en virage et la pédale spongieuse sont des éléments à améliorer.

Pour connaître toutes les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article. Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto qui a lieu tous les samedis à 11 h 30 sur les ondes de TVA!