Mercedes-Benz veut en finir (ou presque) avec les coupés et les familiales

Le plan de restructuration et de rationalisation dont Mercedes-Benz a parlé l’an dernier pour réduire ses dépenses et mieux financer le développement de futurs véhicules, notamment électriques, se précise un peu plus.

Selon ce que rapporte cette semaine le site américain Car and Driver, qui a pu discuter avec plusieurs hauts dirigeants du constructeur allemand, de nombreux modèles sont appelés à disparaître. Des 33 qui sont actuellement offerts en Europe et aux États-Unis, seulement 14 seraient conservés à moyen et long terme.

Sans surprise, ce sont les familiales et les coupés/cabriolets qui subiront principalement le couperet.

« Au final, nous n’avons tout simplement pas besoin de familiales et de modèles deux portes qui se vendent peu pour accroître nos chiffres, a déclaré l’un de ces responsables. Les éléments les plus essentiels des voitures de luxe modernes et durables sont l’espace et le temps. C’est notre priorité numéro un – pas encore un autre genre de véhicule, un modèle qui ne fonctionne qu’en Europe ou une dernière percée dans un segment agonisant. »

Les coupés et cabriolets de Classe C et Classe E cesseront d’exister d’ici l’an prochain… mais seront remplacés par un tout nouveau modèle, la Classe CLE. Puis, la Classe CLS et l’AMG GT 4 portes suivront d’ici le milieu de la décennie.

Il appert également que les versions coupés des utilitaires GLC et GLE seront éliminées à plus long terme. On ne reverra pas non plus de familiales. La Classe E de nouvelle génération, attendue pour 2024, sera la dernière à en offrir une.

Le roadster SL, qui vient d’être redessiné et qui est un modèle phare de Mercedes-Benz, semble avoir un avenir assuré, une prochaine génération étant déjà prévue. Celle qui est actuellement commercialisée donnera naissance plus tard cette année à un nouveau coupé AMG GT.

Car and Driver indique par ailleurs que, dans l’expansion de sa gamme de véhicules électriques, Mercedes-Benz prévoit d’augmenter la taille des batteries jusqu’à 150 kWh, la puissance des moteurs jusqu’à près de 1 000 chevaux dans certains cas et la capacité de recharge rapide à 270 kilowatts.

Bref, la compagnie est en profonde transformation, maintenant et pour le reste de la décennie, en mettant davantage l’accent sur les véhicules plus luxueux et de haute performance qui génèrent plus de profits. Le marché canadien est bien sûr différent de celui des États-Unis et de l’Europe, alors il faudra voir comment Mercedes-Benz en tiendra compte dans les années à venir.

