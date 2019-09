Rivian fournira 100 000 fourgons électriques à Amazon

Juste avant que commence la grève mondiale de sept jours pour le climat, Amazon a réitéré son engagement à atteindre les cibles de l’Accord de Paris dix ans plus tôt. Et l’une des façons d’y arriver est d’avoir une flotte de véhicules plus propres.

Après avoir investi en début d’année plus de 900 M$ dans Rivian, le géant de l’achat en ligne vient de placer une commande pour 100 000 fourgons électriques, et ce, même si la jeune compagnie du Michigan n’a pas encore présenté un seul modèle de série.

Des prototypes pourraient voir le jour dès l’an prochain et les premiers fourgons entreraient en service en 2021.

Selon un porte-parole de Rivian, jusqu’à quatre millions de tonnes métriques de CO2 seront éliminées par année lorsque ces 100 000 fourgons seront tous en circulation d’ici 2024.

Ce même représentant a confirmé à plusieurs médias que le design sera exclusif à Amazon. La production se fera à l’usine de Rivian, en Illinois, sur une autre chaîne de montage que celle prévue pour les camionnettes R1T et les utilitaires R1S.

La technologie et l’architecture seront très semblables, incluant la batterie, le groupe motopropulseur, le système de gestion thermique, les modules de commande, le réseau électrique et les systèmes de connectivité. Aucun détail technique n’a été fourni, mais on s’attend à ce que l’autonomie tourne autour de 600 kilomètres.

Quant au montant total de la transaction, il demeure inconnu lui aussi. Toutefois, s’il y a une compagnie qui a les moyens de se payer 100 000 fourgons électriques, c’est bien Amazon.