Amazon investira 700 M$ en Rivian

Le constructeur de camionnettes électriques Rivian a fait couler beaucoup d’encre après le dévoilement de deux concepts intéressants au Salon de Los Angeles.

À peine quelques mois plus tard, voilà que le géant Amazon compte investir 700 M$ dans la marque américaine.

Photo: Rivian

Les pickups du futur

Amazon croit énormément à l’électrification des transports, mais aussi aux camionnettes, un segment de marché énormément populaire, surtout aux États-Unis.

Selon le géant de la technologie et de la logistique, en raison des besoins ouvriers normalement associés aux pickups, le développement d’un tel véhicule électrifié permettrait de faire évoluer les technologies plus rapidement que dans des voitures. Amazon y voit aussi un potentiel pour des éventuelles flottes entièrement électriques et autonomes.

General Motors serait aussi intéressée à établir un partenariat avec la jeune entreprise établie au Michigan. Récemment, Ford a annoncé qu’une camionnette F-150 hybride rechargeable arriverait bientôt, et Ram incorpore déjà un système à hybridation légère dans son 1500. GM pourrait donc bénéficier du savoir-faire de Rivian afin de réduire ses coûts de développement pour un éventuel pickup électrique.

Photo: William Clavey

Un parcours impressionnant

Dressons le portrait de ce nouveau constructeur mystère en quelques lignes : Rivian s’est installé en banlieue de Detroit il y a environ 10 ans dans une usine à Normal en Illinois, anciennement une propriété de Mitsubishi Motors. Son fondateur est Robert Scaringe, un ingénieur américain. L’un des investisseurs principaux de l’entreprise est la société Abdul Latiff Jameel Co, de l’Arabie saoudite.

Le Rivian R1T est une camionnette entièrement électrique avec une autonomie de plus de 600 km. Le constructeur promet un 0-100 km/h en environ trois secondes. Sa capacité de remorquage s’élève à 11 000 lb (5 000 kg), soit sensiblement la même chose qu’un Ford F-150 Power Stroke.

Au moment d’écrire ces lignes, aucun des trois grands constructeurs américains n’a encore dévoilé de concept entièrement électrique pour leurs camionnettes.