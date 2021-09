Une première camionnette Rivian R1T sort de l’usine

Héros de la couverture du Guide de l’auto 2020 il y a deux ans, la Rivian R1T est une camionnette électrique très prometteuse qui intéresse beaucoup de gens, mais malheureusement son lancement a été compromis par plusieurs délais et reports – et pas juste à cause de la pandémie.

Aujourd’hui, après des mois à produire des exemplaires de préproduction, le premier modèle de série a finalement quitté la chaîne de montage à l’usine de Normal, en Illinois. Le PDG de Rivian, RJ Scaringe, en a fait l’annonce via Twitter et c’est lui que l’on aperçoit au volant.

On peut imaginer le soupir de soulagement chez les employés autant que chez les clients qui attendent impatiemment leur copie. Naturellement, nos voisins américains ont la priorité.

Au Canada, les livraisons sont censées de débuter au mois de novembre dans le cas de l’Édition de lancement (97 250 $), dont tous les exemplaires sont déjà réservés. Les versions Explore (90 000 $) et Adventure (97 250 $) suivront en janvier 2022.

Rappelons que le Rivian R1T est propulsé par quatre moteurs électriques et développe jusqu'à 750 chevaux assorti d’un couple de 829 livres-pied. Il peut atteindre 100 km/h en un peu plus de trois secondes, transporter 1 760 livres dans sa caisse et remorquer jusqu’11 000 livres. Son autonomie est estimée à 480 ou 640 kilomètres selon la batterie choisie, la plus grosse exigeant un supplément de 14 000 $.

Le R1T devient donc, comme prévu, la première camionnette électrique à grande autonomie sur le marché, devançant le Tesla Cybertruck, le GMC Hummer EV, le Ford F-150 Lightning et plusieurs autres. Rivian commercialisera également sous peu un VUS, le R1S, doté de caractéristiques et de performances semblables à l'exception d'une capacité de remorquage inférieure (7 700 livres).