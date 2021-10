Rivian implantera des bornes de recharge au Québec

Rivian, le fabricant de véhicules électriques qui s’apprête à commercialiser la camionnette R1T et l’utilitaire R1S , annonce qu’il implantera plus de 3 500 bornes de recharge rapide dans plus de 600 emplacements répartis aux États-Unis et au Canada. Prévues d’ici la fin de 2023, ces bornes se trouveront le …