En studio : Antoine Joubert commente ses essais exclusifs

Dans le cadre d'une nouvelle capsule En Studio, le chroniqueur du Guide de l'auto Antoine Joubert fait un retour sur ses essais routiers effectués en tant que membre du jury des North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY).

En introduction, Antoine rappelle qu’il fait partie d’un jury de 50 journalistes nord-américains qui votent pour les meilleurs véhicules de l’année. Sept membres sont canadiens et les 43 autres sont américains, précise-t-il.

L’animateur, Daniel Melançon, propose ensuite un tour d’horizon des véhicules essayés lors de l’évènement.

Une marque aventurière

Antoine a pu essayer la camionnette R1T de Rivian, une marque qui a une vocation plus aventurière. Celle-ci emprunte de nombreuses stratégies de Tesla en termes de marketing et de conception, explique le chroniqueur.

Il a été impressionné par la conduite, la puissance de 800 chevaux et l’autonomie de 500 kilomètres annoncée, sans oublier la capacité de remorquage de 11 500 lb. Antoine exprime cependant de la déception en ce qui concerne la qualité médiocre de la finition.

Photo: Rivian

« Des voitures géniales »

De l’autre côté du spectre, Antoine a pu essayer les nouvelles Volkswagen Golf GTI et R. « La R se distingue plus de la GTI que par le passé », s’exclame le chroniqueur. Autant la GTI et la R proposent des conduites amusantes et raffinées. Il ajoute néanmoins que l’instrumentation numérique n’est pas aussi plaisante que les cadrans analogiques.

Photo: Antoine Joubert

Une cavalerie de 1000 chevaux

D’une puissance de 1000 chevaux, le GMC Hummer EV passe de 0 à 97 km/h en seulement trois secondes! Malgré tout, General Motors n’a pas dévoilé beaucoup d'informations sur l’immense VUS. Par exemple, nous ignorons encore la taille de la batterie, la capacité de remorquage ainsi que son poids.

Photo: Antoine Joubert

« C’est un véhicule franchement incroyable », se réjouit le chroniqueur. Il a pu notamment essayer le mode « Crab Walk » qui permet de se déplacer de côté. « Le diamètre de braquage est réduit à celui d’une Chevrolet Spark », ajoute-t-il.

Naturellement, Antoine a pu tester une panoplie de véhicules comme la Hyundai IONIQ 5, la Honda Civic à hayon, le Jeep Grand Wagoneer et le Ford Maverick.

Voyez la capsule ci-dessus pour connaître les avis complets d’Antoine Joubert.

À voir aussi : Antoine Joubert présente la Hyundai IONIQ 5