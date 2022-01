Ford ne prend plus de commandes pour le Maverick 2022

Ce ne sont pas juste les modèles hybrides du nouveau Ford Maverick 2022 qui sont maintenant impossibles à commander. Ceux équipés du moteur EcoBoost de 2,0 litres se trouvent également dans une situation similaire, signe évident de la popularité de la camionnette nord-américaine de l’année.

Le constructeur a confirmé lundi la nouvelle que plusieurs médias américains avaient rapportée.

Ainsi, les concessionnaires ont reçu de Ford un avis leur indiquant de ne plus prendre de commandes après le 27 janvier, car le carnet est déjà plein et que l’usine doit maintenant fournir à la demande qui est plus importante que prévu. Bien sûr, la pénurie de semi-conducteurs et autres problèmes d’approvisionnement n’aident pas.

Les clients intéressés à se procurer un Maverick 2022 devront donc magasiner parmi l’inventaire encore disponible chez les concessionnaires. Ford dit toutefois que d’autres exemplaires sont en chemin pour regarnir un peu leurs cours.

Les commandes pour le Maverick reprendront en août lorsque la compagnie tournera son attention vers le modèle 2023. Pour l’instant, on ne sait pas quels seront les changements apportés au camion ni à quel point les prix augmenteront.

Photo: Ford

Rappelons que le Maverick a créé une onde de choc avec sa motorisation hybride de série et son prix de base très alléchant, qui est 19 995 $ aux États-Unis et de 25 900 $ au Canada avant les frais de transport et de préparation. Ford a réussi à attirer beaucoup de jeunes, de femmes, de premiers acheteurs et de gens qui recherchaient une alternative abordable tant aux camionnettes neuves qu’aux véhicules d’occasion.

En studio : Antoine Joubert donne son avis sur le Ford Maverick 2022