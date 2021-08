Le Rivian R1T est un camion électrique qui ne craint pas l’eau

La nouvelle camionnette électrique Rivian R1T, qui doit finalement amorcer ses livraisons aux États-Unis en septembre après plusieurs reports, nous montre une autre de ses compétences dans une vidéo publiée sur Twitter par le chef de la direction de l’entreprise, RJ Scaringe.

Si l’eau et l’électricité font habituellement un mélange dangereux, le R1T ne craint pas de se mouiller, comme le démontrent ses ingénieurs qui l’ont testé à plusieurs reprises dans un long bassin.

Our engineers going for a quick dip! pic.twitter.com/1FYukLXXZl — RJ Scaringe (@RJScaringe) August 29, 2021

Non seulement l’architecture électrique est bien protégée contre l’eau et continue à fonctionner normalement, mais l’équipe de Rivian n’a décelé aucune fuite dans le véhicule même si celui-ci se trouvait submergé jusqu’à la hauteur des phares.

Officiellement, la capacité de passage à gué du R1T s’élève à plus de trois pieds (90 centimètres), selon le site de Rivian. C’est identique au Land Rover Defender, soit dit en passant. Jeep, de son côté, avise de ne pas traverser des cours d’eau de plus de 2,5 pieds (75 centimètres) avec ses Wrangler et Gladiator.

Le Rivian R1T au Canada

Héros de la couverture du Guide de l’auto 2020, le Rivian R1T deviendra donc dans les prochaines semaines la première camionnette électrique à grande autonomie sur le marché, devançant le Tesla Cybertruck, le GMC Hummer EV, le Ford F-150 Lightning et plusieurs autres.

Photo: Rivian via YouTube

Propulsé par quatre moteurs électriques, le R1T développe jusqu'à 750 chevaux et un couple de 829 livres-pied. Il peut atteindre 100 km/h en un peu plus de trois secondes, transporter 1 760 livres dans sa caisse et remorquer jusqu’11 000 livres.

Au Canada, les livraisons sont censées de débuter au mois de novembre dans le cas de l’Édition de lancement (97 250 $), dont tous les exemplaires sont déjà réservés. Les versions Explore (90 000 $) et Adventure (97 250 $) suivront en janvier 2022. L’autonomie est estimée à 480 ou 640 kilomètres selon la batterie choisie, la plus grosse exigeant un supplément de 14 000 $. Notez que tous ces prix sont encore susceptibles de changer.