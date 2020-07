En vidéo : le Rivian R1T montre son potentiel en conduite hors-route

Bien que ses premières livraisons viennent d’être repoussées jusqu’en juin 2021, le Rivian R1T risque de devenir la première camionnette électrique à grande autonomie sur le marché, devançant le Tesla Cybertruck, le GMC Hummer EV, le Ford F-150 électrique et plusieurs autres.

Tout comme ses futurs adversaires, le R1T est un véhicule doté de caractéristiques techniques très impressionnantes : quatre moteurs électriques, jusqu'à 750 chevaux et un couple de 829 livres-pied, 0 à 60 mi/h (96 km/h) en trois secondes, charge utile de 1 760 livres, capacité de remorquage atteignant 11 000 livres, des batteries de 105, 135 et 180 kWh, la dernière procurant une autonomie maximale d’environ 640 kilomètres.

Mais est-ce une camionnette que les gens voudront vraiment acheter? Est-il aussi performant que Rivian le dit? Cette nouvelle vidéo des tests effectués sur la route et en dehors de la route en Arizona avec un prototype de développement du R1T donne un aperçu convaincant :

C’est quand même remarquable de voir à quel point cette machine est à l’aise dans des conditions aussi variées qu’une route asphaltée sinueuse et des étendues de terre, de sable, de boue et de roches. D’un côté, le Rivian R1T fonce et attaque les virages tel un coupé sport agile, se permettant même quelques petits dérapages contrôlés. D’un autre côté, il négocie les sentiers accidentés ou glissants comme un bon tout-terrain.

La puissance de la motorisation électrique y est pour beaucoup, tout comme la suspension pneumatique adaptative et le bas centre de gravité qui résulte du positionnement de la batterie sous le camion. N’oublions pas la fonction Tank Turn qui, tel que le nom l’indique, permet d’effectuer des virages sur place comme un char d’assaut (cliquez sur le lien pour voir une démonstration).

« Son champ de compétences est vraiment large et il ne compromet pas un aspect de la performance au détriment d’un autre, explique un des ingénieurs de Rivian dans la vidéo. Nous avons misé sur quatre moteurs indépendants afin de pouvoir optimiser l’adhérence en conduite hors route mais aussi la maniabilité et l’équilibre sur la route. »

Il ajoute que ce camion a été conçu et développé par des amateurs de plein air et d’aventure. C’est surtout à ce même type de personnes qu’il s’adresse.

Le Rivian R1T se vendra à partir de 69 000 $ aux États-Unis. Son prix et sa disponibilité au Canada restent à confirmer.

En vidéo : Antoine Joubert présente la marque Rivian