Chevrolet Equinox EV 2024 : voici tous les détails

L’Equinox EV 2024 est le tout nouveau membre de la gamme de véhicules électrifiés de Chevrolet aux côtés du Silverado EV, Blazer EV ainsi que des Bolt EV et Bolt EUV.

Conçu pour les familles, le VUS a été créé dans l’optique d’offrir un utilitaire pratique et abordable. Son format se distingue du Blazer EV qui est plus axé sur la performance et qui est légèrement plus gros.

Photo: Chevrolet

« Nous sommes au point où les véhicules électriques seront le choix principal pour la prochaine génération de clients. L’Equinox EV mènera cette charge pour nous », a déclaré Mary Barra, présidente et PDG de General Motors.

Inspiration américaine

Sur le plan esthétique, les designers ont voulu créer un effet « American cool ». Ainsi, ils se sont inspirés des designs de voitures des années 1960-1970, mais aussi des grands espaces et paysages du pays.

Photo: Chevrolet

L’Equinox EV arbore des lignes épurées et sportives. Les versions LT peuvent être livrées avec un toit blanc, alors que les moutures RS ont accès au noir. Par ailleurs, la taille de jantes varie de 19 à 21 pouces.

Quant à l’habitacle, il affiche des lignes sportives, un système multimédia avec un écran de 11 pouces, ou de 17,7 pouces en option, ainsi qu’une instrumentation de 11 pouces. Les sièges chauffants à l’avant et à l’arrière ainsi que l’éclairage d’ambiance configurable sont également offerts, en option.

Côté pratique, le coffre a un volume maximal de 1 614 litres lorsque les sièges sont rabattus. L’Equinox EV ne possède pas de compartiment de rangement à l’avant.

Jusqu’à 480 km d’autonomie

Bâti sur la plateforme Ultium, l’Equinox EV sera commercialisé en deux versions distinctes (LT et RS) et sera offert avec le choix de deux batteries. Avec la plus petite batterie, la puissance s’élève à 210 chevaux et le couple à 242 lb-pi. Ces données grimpent à 290 chevaux et 346 lb-pi de couple pour l’autre pile.

Photo: Chevrolet

En fonction des configurations, l’autonomie variera entre 400 et 480 kilomètres.

1LT : Traction (400 km), Traction (480 km), Intégral (450 km)

2LT/2RS : Traction (480 km), Intégral (450 km)

3LT/3RS : Intégral (450 km)

À l’aide d’une borne de type 2 (11,5 kW), General Motors (GM) estime que vous pouvez regagner 54 kilomètres en une heure, alors qu’elle est de 82 km avec une borne de 19,2 kW (module optionnel). Une recharge rapide à 150 kW permet de récupérer 112 km en 10 minutes.

Plein de technologies

La tendance de l’industrie est aux technologies de sécurité et aide à la conduite — l’Equinox EV ne fait pas exception. La suite Chevrolet Safety Assist comprend notamment : le système de suivi de voie avec l’avertisseur de franchissement de ligne et le système de freinage d’urgence automatique en marche arrière.

Le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra à 360 degrés, l’affichage tête-haute et le rétroviseur numérique figurent au catalogue des options. La conduite semi-autonome Super Cruise est également livrable.

Photo: Chevrolet

Au moment d’écrire ces lignes, Chevrolet annonçait un prix d’entrée à 35 000 $ pour la version 1LT, ce qui le rend admissible au rabais provincial (7 000 $) et fédéral (5 000 $). Le Chevrolet Equinox EV 2024 devrait être disponible à l’automne 2023, en commençant par une édition limitée 2RS.

Cette version se distinguera par sa couleur exclusive et elle intègrera toutes les technologies de la variante 2RS normale. Le système d’infodivertissement muni d’un écran de 17,7 pouces et l’instrumentation de 11 pouces arrivent de série.

En vidéo : premières images du Chevrolet Equinox EV 2024