Confirmé : une nouvelle Chevrolet Bolt EV s’en vient!

Au cours d’un appel-conférence pour discuter des résultats financiers du deuxième trimestre, la cheffe de la direction de General Motors, Mary Barra, s’est réjouie que le constructeur ait pu atteindre son objectif de fabriquer 50 000 véhicules électriques en Amérique du Nord dans la première moitié de 2023.

Mais surtout, elle a confirmé ce qu’elle avait évoqué en juin : une nouvelle Chevrolet Bolt EV s’en vient.

« Nos clients aiment beaucoup la Bolt actuelle. Elle connaît des ventes records et affiche l’un des plus haut taux de satisfaction et de loyauté à la grandeur de l’industrie, en plus d’être une importante source de conquêtes pour la compagnie et pour Chevrolet, a déclaré Barra. Nous allons poursuivre le momentum en offrant une nouvelle Bolt. »

Photo: Chevrolet

La grande patronne de GM a ajouté que cette deuxième génération de la sous-compacte électrique sera développée et lancée plus rapidement que s’il s’agissait d’un tout nouveau véhicule. Pourquoi? Parce qu’il semble que les ingénieurs de GM vont finalement trouver un moyen d’adapter la plateforme et la batterie Ultium à la Bolt EV (une option qui était auparavant exclue), réduisant ainsi les dépenses et les efforts d’ingénierie.

Impossible de savoir pour le moment quand se fera le retour de la Bolt EV – et si la Bolt EUV l’accompagnera encore une fois. Au plus tôt, ce sera vers la fin de 2024 en tant que modèle 2025, vraisemblablement. GM promet de donner plus de détails dans les mois à venir.

La nouvelle Bolt EV viendra rejoindre les Silverado EV, Blazer EV et Equinox EV pour former un quatuor de modèles Chevrolet électriques.

En vidéo : Essai routier de la Chevrolet Bolt EUV 2023