Que choisir entre une Chevrolet Bolt EUV et une Toyota Corolla Cross hybride?

Alors que j’avais commandé une Chevrolet Bolt et une Toyota Corolla Croos hybride il y a maintenant plus d’un an, j’ai reçu l’appel des deux concessionnaires le même jour.

J’hésite donc aujourd’hui entre les deux, considérant que je conserve mes véhicules longtemps, que je roule 10 000 km annuellement et que l’espace de chargement est important. Quel est votre avis?

Bonjour André,

Je vous rassure d’emblée, vous avez commandé des valeurs sûres. Deux produits fort attrayants et qui ne se déprécieront que très peu, bien que la folie des prix en surenchère des voitures soit en train de s’estomper. Étant donné que vous roulez assez peu et que vous mentionnez avoir besoin d’espace à bord, la Corolla Cross me semble plus intéressante. Non seulement elle possède quatre roues motrices, mais son espace de chargement y est pratiquement deux fois plus généreux.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Évidemment, la Bolt vous offre l’avantage d’une consommation énergétique symbolique et des crédits gouvernementaux, ce qui pèse lourd dans la balance. Cela dit, vous pourriez aussi choisir la Corolla Cross, puis de placer votre nom sur la liste de la commande du futur Equinox EV de Chevrolet, qui pourrait vous offrir le meilleur des mondes : d’une part, l’admissibilité aux pleins crédits et l’avantage de l’économie d’énergie, d’autre part l’espace de chargement.

Photo: Chevrolet

Vous pourriez ainsi conduire la Corolla Cross pendant environ 18 mois, le temps que n’arrive votre Equinox EV, pour ensuite la revendre en échange. Croyez-moi, le coût de possession de la Corolla (s’il y en a un) sera symbolique durant cette période. Et si vous décidez finalement de la conserver, un autre acheteur sera heureux de prendre livraison de l’Equinox que vous avez commandé.

