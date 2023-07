Par quoi remplacer mon Hyundai Santa Fe 2015?

Pour remplacer notre Hyundai Santa Fe 2015, nous hésitons entre le Subaru Outback Limited et le Nissan Rogue SL.

Nous préférons l’espace et le dégagement du Rogue, mais n’avons pas d’informations sur la fiabilité du moteur à trois cylindres. À noter que nous conservons nos véhicules longtemps.

Bonjour Michel,

Le Rogue est effectivement un produit très confortable et bien conçu. La polyvalence de son habitacle de même que l’équipement offert compte tenu du prix sont des éléments qui jouent en sa faveur. Quant à son moteur trois cylindres turbocompressé, il délivre un peu plus de puissance que le précédent quatre cylindres, pour une consommation très comparable. Certes, les chiffres disent le contraire, mais en vérité, ce moteur travaille plus fortement pour déplacer la masse de ce véhicule, qui n’est évidemment pas un poids plume.

Photo: Dominic Boucher

Il est pour l’heure difficile de se prononcer sur la fiabilité de cette mécanique, encore trop récente pour qu’on lui reproche des signes de faiblesse. Jusqu’à maintenant, le bilan semble positif, mais qu’en sera-t-il après trois ou quatre ans? Chose certaine, on retrouve ici plus de composants incluant un turbocompresseur, ce qui porte à croire que les coûts d’entretien et de réparation pourraient être plus élevés. Remarquez, Subaru ne s’est jamais distinguée à ce chapitre, les coûts d’entretien étant d’ordinaire 25% plus élevés que chez les autres constructeurs japonais.

La fiabilité de l’Outback n’est toutefois pas à craindre. Les problèmes de surconsommation d’huile sont chose du passé et le rendement de cette mécanique est aujourd’hui irréprochable. Bien sûr, sa puissance est plutôt modeste, mais son comportement routier est nettement supérieur à celui du Rogue, qui demeure plus générique.

Photo: Dominic Boucher

Je me permets en terminant de vous suggérer le Mitsubishi Outlander à moteur de 2,5 litres. Ce dernier dérive directement du Nissan Rogue mais abrite toujours l’ancien quatre cylindres (très efficace), offrant de surcroît une garantie de base de cinq ans et de dix ans sur le groupe motopropulseur. Une alternative donc très intéressante, considérant vos critères et votre crainte face au moteur du Nissan Rogue.

