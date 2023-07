Que choisir entre le Chevrolet Equinox 2024 et le Mitsubishi Eclipse Cross?

J’hésite entre le Chevrolet Equinox 2024 et le Mitsubishi Eclipse Cross?

Que me recommanderiez-vous?

Bonjour Robin,

L’Equinox est un véhicule en fin de carrière, qui laissera sa place à un modèle électrifié d’ici peu. Les changements pour 2024 sont donc symboliques. Et puisque nous connaissons les forces et faiblesses de ce modèle, il n’y a pas de grandes craintes à avoir. D’abord, l’Equinox offre un confort remarquable et d’un volume intérieur nettement plus intéressant que celui du Mitsubishi, dont le format se rapproche davantage de celui du Trailblazer. Il est vrai que son comportement routier est moins dynamique, mais le rendement mécanique demeure encore une fois meilleur que celui de l’Eclipse Cross.

Photo: Dominic Boucher

En vérité, le Mitsubishi est un produit inférieur que l’on vend à prix trop élevé... Certes, ce dernier possède un rouage intégral plus performant et une garantie de base plus attrayante, mais ne propose pas le confort et la polyvalence de l’Equinox. Et ajoutons que le comportement de la boîte automatique du Mitsubishi est passablement agaçant.

Photo: Guillaume Rivard

Je vous dirigerais donc d’emblée vers le Chevrolet, bien que la fiabilité du Mitsubishi soit quasi irréprochable. Cela n’est pas par contre un problème chez Chevrolet, mais Mitsubishi s’est toujours distingué de ce côté. En terminant, sachez que la consommation de carburant sera un tantinet inférieure avec le Chevrolet, malgré une puissance supérieure pour une cylindrée identique.

