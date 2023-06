Puis-je remplacer mon Jeep Grand Cherokee par un Cadillac Lyriq?

J’ai vu que vous avez fait l’essai du Cadillac Lyriq tout récemment.

Devrais-je en faire l’acquisition cet été afin de remplacer mon Jeep Grand Cherokee Limited X 2020?

----------------------------------------

Bonjour Francis.

Il m’est extrêmement difficile de recommander le Lyriq les yeux fermés, puisque c’est un nouveau produit développé à partir d’une page blanche. Les problèmes de jeunesse seront probablement plus nombreux qu’avec les autres produits de la marque ou qu’avec votre Grand Cherokee.

Photo: Jeep

Cela dit, si vous commandez votre véhicule aujourd’hui en vue de l’obtenir dans la prochaine année, vous risquez beaucoup moins d’être placé dans une position de « client-cobaye », c’est-à-dire celui qui défraie pour « tester » un nouveau modèle sur lequel il y aura sans doute des améliorations à apporter. Non seulement vous obtiendrez un modèle 2024 plus mûr et donc assurément plus fiable, mais vous aurez la chance de le commander tel que vous le souhaitez, ce qui n’était pas nécessairement le cas pour les rares unités de 2023.

Soyez toutefois rassuré, la technologie du Lyriq impressionne. Il s’agit d’un véhicule au comportement très solide, méticuleusement assemblé, et qui innove autant au chapitre du confort que de l’ergonomie intérieure. Concernant l’autonomie, vous ne serez pas non plus déçu, bien qu’il faille s’attendre à un maximum de 300/325 kilomètres durant la saison froide, considérant une autonomie oscillant autour de 500 kilomètres dans les meilleures conditions.

Photo: Germain Goyer

Passer d’un Grand Cherokee à moteur traditionnel à un véhicule 100% électrique demande bien sûr une adaptation. Alors préparez-vous en conséquence avec un abonnement au Circuit Électrique et surtout, avec l’installation d’une borne électrique domiciliaire, absolument nécessaire.

À voir aussi : Antoine Joubert présente le Cadillac LYRIQ