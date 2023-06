Fiabilité mécanique à long terme : Subaru Crosstrek ou Mazda CX-30?

J’envisage l’achat d’un Subaru Crosstrek. Est-ce un véhicule fiable côté mécanique?

Devrais-je plutôt privilégier le Mazda CX-30 à long terme?

Bonjour Jacques,

Vous avez raison de songer au Mazda CX-30 si la qualité et la fiabilité vous importent. Ce produit est méticuleusement construit et a prouvé sa fiabilité ainsi que ses faibles coûts de revient. Il faut dire qu’il partage l’ensemble des éléments de la Mazda3, elle aussi très fiable mais de moins en moins convoitée.

Évidemment, le désavantage du CX-30 demeure son habitabilité, certainement moins généreuse que celle du Crosstrek. Parce qu’autrement, sa conduite est amusante et son niveau de raffinement est remarquable. Petit bémol, sur ce modèle, il est impossible de désactiver le système antipatinage, pouvant parfois donner lieu à des situations délicates.

Le Crosstrek est très impressionnant, mais il n’affiche pas un bilan de fiabilité aussi reluisant que le CX-30. Il faut cependant remonter loin derrière pour lui reprocher des problèmes de moteur 2,0 litres et de transmission CVT, qui ont été corrigés depuis belle lurette. La fiabilité n’est donc pas un facteur à considérer pour l’achat du Subaru, mais il vous faut tout de même savoir que les coûts d’entretien chez Subaru sont un tantinet plus élevés et que la garantie complète n’est que de 3 ans/60 000 km, contre 3 ans/kilométrage illimité chez Mazda.

Personnellement, pour l’ensemble de l’œuvre et parce que le Subaru est plus polyvalent, je penche en sa faveur. Particulièrement pour un modèle à moteur de 2,5 litres, puisque le 2,0 litres est un peu faiblard. Sachez toutefois que peu importe le choix que vous ferez, vous serez entre de très bonnes mains. Ce sont deux excellents produits, qui sont d’ailleurs très souvent comparés l’un à l’autre par les acheteurs.

