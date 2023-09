Mazda CX-30 2024 : fini le petit moteur et place à une édition spéciale

Suivant l’exemple de la berline compacte Mazda3, le multisegment sous-compact CX-30 de Mazda reçoit des changements importants pour l’année-modèle 2024. Il sera en vente au cours des prochaines semaines.

Tout d’abord, le moteur de base de 2 litres (155 chevaux, 150 lb-pi) est abandonné. De série, on retrouve maintenant sous le capot le moteur atmosphérique de 2,5 litres, dont la puissance augmente de 186 à 191 chevaux et le couple demeure à 186 lb-pi. Mazda parle en même temps d’une amélioration de l'efficacité énergétique avec ce moteur, sauf qu’en regardant les cotes de consommation officielles de Ressources naturelles Canada, on se rend compte qu’elles n’ont pas changé (moyenne de 8,2 L/100 km).

Encore une fois, toutes les versions du CX-30 comptent sur un rouage intégral. La GX d’entrée de gamme, qui perd quelques autres commodités dont les essuie-glaces à capteur de pluie, la radio HD et la préparation pour la navigation, débute maintenant à 28 150 $ (en hausse de 1 100 $ par rapport à 2023), sans compter les frais de transport et de préparation de 2 095 $. Les services connectés Mazda sont offerts gratuitement pendant deux ans.

Photo: Mazda Canada

En version GS, le prix commence à 31 450 $. Mazda y inclut sa gamme complète d'équipements de sécurité i-Activesense, y compris le régulateur de vitesse intelligent, l'assistance au freinage d’urgence, la détection des piétons, l'avertissement de sortie de voie avec assistance au maintien dans la voie, le contrôle des feux de route et l'alerte d'attention au conducteur.

L’ensemble GS Luxe est de retour moyennant un supplément de 2 200 $ et élève le niveau de confort en remplaçant l’écran multimédia de 8,8 pouces par un de 10,25 pouces. Ce dernier devient tactile en utilisant Apple CarPlay ou Android Auto, mais reste quand même un peu hors de la portée du conducteur pour une utilisation conviviale.

Le CX-30 GT s’affiche à partir de 37 550 $ pour 2024, une augmentation de 1 000 $. Il gagne deux ports USB-C, la recharge sans fil pour téléphones, la navigation hors route et un système d'aide à la conduite dans les embouteillages. L’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto se fait également sans fil.

Photo: Mazda Canada

Une coche plus haut, la version GT Turbo coûte dorénavant 39 950 $. Son moteur ne change pas, lui qui développe jusqu’à 250 chevaux et 320 lb-pi en s’abreuvant d’essence super à indice d’octane 93 (227 chevaux et 310 lb-pi avec de l’essence ordinaire).

C’est lui aussi qu’on retrouve dans la nouvelle édition Suna pour 2024. Arborant une teinte exclusive appelée Sable de zircon métallique, le modèle se démarque de plus par des sièges garnis de suède noir et de similicuir couleur terre cuite, sans oublier diverses garnitures noires à l’extérieur. Le prix s’élève ici à 40 700 $.

Photo: Mazda

Est-ce trop cher pour un petit VUS de la sorte? Considérant le niveau de raffinement et de performance, vous en aurez assurément pour votre argent. Et ça reste une aubaine face à des concurrents de luxe équivalents.

