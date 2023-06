Mazda annonce une édition Suna pour plusieurs modèles populaires

Chez Mazda, l’année-modèle 2024 est surtout marquée par l’arrivée des nouveaux CX-90 et CX-70. Nous avons déjà fait l’essai du premier, au cas où vous n’avez pas encore lu notre compte rendu, et le second sera dévoilé très bientôt.

D’autres nouveautés touchent le reste de la gamme, comme l’édition Suna annoncée aujourd’hui. Celle-ci sera disponible avec plusieurs modèles populaires, soit la Mazda3 Sport, le CX-30, le CX-5 et sans oublier le multisegment électrique urbain MX-30.

Tout comme l'édition Kuro lancée précédemment, la nouvelle Suna présentera des éléments de couleur noir brillant à l’extérieur, comme la calandre, les jantes en alliage et les boîtiers de rétroviseurs. En même temps, elle se distinguera par sa palette de couleurs uniques. Puisque « suna » signifie « sable » en japonais, une peinture Sable de zircon métallisé sera offerte, comme c’est actuellement le cas avec le CX-50.

L'intérieur mélange matériaux et couleurs, comme un rembourrage terracotta avec insertions en suède noir, combiné à des surpiqûres terracotta et à des accents bronze foncé. Très chic.

Photo: Mazda

Naturellement, Mazda retiendra sous le capot le moteur le plus performant des modèles en question, soit un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres, jumelé à une boîte automatique à six rapports et au rouage intégral i-ACTIV. La puissance et le couple s’élèvent respectivement à 256 chevaux et 320 lb-pi avec de l'essence super, sinon 227 chevaux et 310 lb-pi avec de l'essence ordinaire.

La compagnie ne donne malheureusement pas d’autres détails pour l’instant. Les prix et les caractéristiques particulières de chaque édition Suna seront connus en même temps que Mazda présentera ses modèles 2024.

