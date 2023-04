Mazda CX-90 2024 : le VUS à trois rangées de ceux qui aiment conduire

Le CX-90 2024 est le premier véhicule de la marque qui est élaboré sur la nouvelle architecture pour véhicules de grande taille développée par le constructeur japonais. De plus, il s’agit du premier Mazda à être animé par un 6 cylindres en ligne biturbo de 3,3 litres, développé spécifiquement pour cette plate-forme.

Ce nouveau moteur n’est pas le seul disponible pour le CX-90, puisqu’une motorisation hybride rechargeable est également au programme. Elle est composée d'un 4 cylindres atmosphérique de 2,5 litres et d’un moteur électrique alimenté par une batterie de 17,8 kWh. L'autonomie annoncée s'élève à 42 kilomètres. Les deux groupes motopropulseurs sont jumelés à une boîte automatique à huit rapports en vue de bonifier les performances et la consommation de carburant.

Excellente tenue de route

Peu importe le moteur choisi, le Mazda CX-90 fait preuve d’une dynamique très relevée, d’une excellente tenue de route et d’un aplomb remarquable en virage. Dans le créneau des VUS à trois rangées, le CX-90 se distingue avec un comportement routier exemplaire qui est nettement supérieur à celui d’à peu près tous ses concurrents proposés par des marques généralistes. Sa dynamique se rapproche plutôt de celle des VUS de luxe allemands.

Cela s’explique par le fait que les liaisons au sol du CX-90 sont assurées par une suspension à double levier triangulé à l’avant et une suspension multibras à l’arrière. De plus, les points d’attache de la suspension arrière ne comportent plus de coussinets en caoutchouc, mais plutôt des joints de rotule en métal afin d’assurer un lien plus direct entre la suspension et le châssis.

Les ingénieurs de Mazda ont aussi mis au point un dispositif appelé Kinetic Posture Control. Ce dernier réduit considérablement les mouvements de caisse lors du freinage et commande le freinage sélectif de la roue arrière intérieure afin de réduire le roulis en virage. Le CX-90 fait preuve d’une dynamique de premier plan, laquelle bonifie le confort des occupants qui ne ressentent pas les mouvements de caisse parce que ceux-ci sont fort bien contrôlés. L’insonorisation est réussie et le niveau de confort dans l’habitacle est très bon à vitesse d’autoroute.

Des deux moteurs, le 6 cylindres biturbo de 3,3 litres s’avère parfaitement équilibré et mieux adapté à la vocation du CX-90. Sur les versions GT-P et Signature du CX-90, il génère 340 chevaux lorsqu’il carbure au super, ce qui en fait le moteur le plus puissant développé par la marque pour un véhicule de série, avec un couple maximal de 369 lb-pi. Avec de l’essence ordinaire, la puissance est réduite à 319 chevaux, mais le couple demeure le même. Sur les modèles GS, GS-L et GT, il libère 280 chevaux et 332 livres-pied de couple en consommant de l’essence ordinaire.

Les performances et le rendement de ce 6 cylindres en ligne biturbo ajoutent une bonne dose de raffinement au CX-90 qui est vraiment très agréable à conduire. La boîte automatique à huit rapports est efficace, la consommation moyenne étant inférieure à 10 L/100 km, ce qui est beaucoup plus économe que la moyenne des VUS à trois rangées de sièges. Cependant, on note une légère hésitation lors de l’accélération initiale lorsque l’on accélère doucement, ce qui est un irritant. Toutefois, cette hésitation ne se manifeste pas lors d'une accélération franche.

La motorisation hybride rechargeable composée du moteur atmosphérique de 2,5 litres et d’un moteur électrique n’est pas aussi satisfaisante que le 6 cylindres en ligne. En effet, le moteur thermique est plutôt bruyant en accélération franche, ce qui ne cadre pas avec la vocation du CX-90. Par contre, le choix du CX-90 PHEV permet de bénéficier des mesures incitatives consacrées aux véhicules à motorisation hybride rechargeable, et la consommation de carburant est aussi réduite.

Lors de l’essai d’un CX-90 PHEV, nous avons pu conduire le véhicule pendant une quarantaine de kilomètres sans brûler de carburant. Sachez toutefois que la consommation du moteur hybride est elevée une la batterie est épuisée, puisqu'elle égale celle du moteur à 6 cylindres!

Recharge et remorquage

La recharge de la batterie de 17,8 kWh peut se faire en roulant avec le moteur thermique en marche. Elle peut aussi être rechargée de 20 à 80% en un peu plus d’une heure lorsque le CX-90 est branché sur une borne de niveau 2, ou en six heures et demie sur une prise de 110 volts.

La capacité de remorquage du CX-90 s'élève à 3 500 livres pour les GS et GS-L. Elle grimpe à 5 000 livres sur les moutures plus équipées, ces dernières étant dotées de trois radiateurs visant à assurer un meilleur refroidissement lors du remorquage.

Le CX-90 mise sur un design raffiné et sobre avec des formes en courbes qui présentent des effets de lumière selon la luminosité ambiante. En outre, de discrets éléments de chrome donnent un cachet luxueux à ce VUS à trois rangées. Le design minimaliste de l’habitacle s’inspire de l’esthétique japonaise et certains matériaux, comme la suédine ou le tissu créé avec une technique de tissage japonaise appelée kumihimo.

L’instrumentation est numérique, et un écran multifonctions de 12,3 pouces est localisé sur la planche de bord. À l’instar du CX-50, cet écran est tactile avec les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto, mais les autres opérations se font avec la molette de contrôle placée sur la console centrale.

Le CX-90 est un VUS à trois rangées de sièges et la deuxième rangée peut prendre la forme d’une banquette ou de deux fauteuils capitaine, selon les versions. Comme c’est souvent le cas sur ce type de véhicule, le dégagement accordé aux passagers de la troisième rangée n’est cependant pas aussi généreux qu’à la deuxième rangée. Le volume du coffre du CX-90 est de 537 litres avec tous les sièges place, et de 1343 litres avec les dossiers de la troisième rangée rabattus. Cela fait en sorte que le volume d’espace du CX-90 est inférieur à celui de certains véhicules concurrents, notamment le tandem Kia Telluride/Hyundai Palisade.

Le CX-90 est disponible dès ce printemps chez les concessionnaires de la marque avec une échelle de prix variant entre 45 900 $ pour la version GS d’entrée de gamme et 63 300 $ pour la déclinaison Signature haut de gamme.

