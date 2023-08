Mazda CX-5 2024 : une édition spéciale et un moteur moins assoiffé

Mazda annonce différents changements à la gamme de son CX-5 pour l’année-modèle 2024. Rappelons qu’il s’agit encore et toujours de son véhicule le plus populaire malgré l’arrivée du nouveau CX-50, plus moderne et raffiné mais aussi passablement plus dispendieux.

Les acheteurs ont désormais un choix de huit versions, dont une édition spéciale Suna au prix de détail suggéré de 44 200 $. Celle-ci propose des éléments extérieurs de couleur noir brillant pour accompagner une palette de couleurs comprenant Sable de zircon, de même qu’un intérieur mélangeant un revêtement terracotta avec des insertions en suède noir, des surpiqûres terracotta et des accents bronze foncé. Vraiment très chic.

Le CX-5 édition Suna exploite le moteur turbocompressé de 2,5 litres de Mazda, qui libère une puissance de 256 chevaux et un couple de 320 lb-pi avec du carburant super à indice d'octane 93 (ou 227 chevaux et 310 lb-pi avec de l’essence ordinaire).

Photo: Mazda

Parlant de moteurs, le quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres inclus de série (187 chevaux, 185 lb-pi) reçoit pour 2024 la technologie d’arrêt-démarrage i-Stop. Sa moyenne combinée de 8,5 L/100 km représente une amélioration d’un demi-litre par rapport à 2023. Encore une fois, l’unique transmission est une automatique à six rapports et le rouage intégral vient d’emblée avec tous les CX-5.

Autre nouveauté : l'écran central de 10,25 pouces devient enfin tactile… lorsqu'il est connecté à Apple CarPlay ou à Android Auto, comme dans les CX-50 et CX-90. C’est vrai pour toutes les versions du CX-5 2024, même la GX de base à partir de 32 250 $ (en hausse de 1 000 $). Dans la GT et les plus dispendieuses, l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto se fait sans fil.

Photo: Mazda

Mentionnons en terminant que l'édition Kuro est de retour avec ses mêmes accents extérieurs noirs et ses roues de 19 pouces. Il est maintenant possible de l’avoir dans le nouveau Blanc rhodium métallisé pour un contraste frappant. Les options intérieures comprennent un choix entre le cuir noir ou rouge grenat.

Sinon, les modifications se résument à quelques révisions d’équipement, comme de nouvelles jantes de 19 pouces au fini métallique argenté sur le CX-5 GT. Voici en détail la liste de prix :

Modèle PDSF de départ CX-5 GX 32 250 $ CX-5 GS 36 100 $ CX-5 GS Groupe Confort 38 100 $ CX-5 Kuro 39 700 $ CX-5 GT 41 050 $ CX-5 Sport 43 950 $ CX-5 Suna 44 200 $ CX-5 Signature 44 950 $

Le Mazda CX-5 2024 peut être commandé dès aujourd’hui et les premiers exemplaires arriveront chez les concessionnaires canadiens plus tard cet été.

En vidéo : Essai complet du Mazda CX-50 2023