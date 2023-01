Le Guide de l’auto essaie le Mazda CX-50 sur piste

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai le Mazda CX-50 2023 sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

Véhicule exclusif au marché nord-américain, le Mazda CX-50 est assemblé en Alabama, dans une usine partagée avec Toyota qui fabrique le Corolla Cross. Nouveau joueur dans le segment populaire des VUS compacts, il possède des dimensions supérieures au Mazda CX-5 et un style plus agressif.

Photo: Antoine Joubert

Dynamique

Le CX-50 emploie un moteur quatre cylindres 2,5 litres turbocompressé qui développe une cavalerie de 227 chevaux et un couple de 310 lb-pi. L’exercice du 0 à 100 km/h s’effectue en 7,4 secondes. Les modèles de base ont droit au même moulin sans turbocompression.

Photo: Dominic Boucher

« Ce qui est vraiment surprenant avec ce VUS, c’est sa dynamique », souligne Gabriel. En effet, le plaisir est au rendez-vous, grâce à la direction précise, la calibration de la suspension et du rouage intégral. Ce dernier possède un système de répartition vectoriel du couple qui aide à la tenue de route.

Photo: Dominic Boucher

« Nous essayons le CX-50 sur piste, mais il a une vocation un peu plus aventurière. C’est un véhicule qui dispose d’un mode de conduite appelé “off-road” qui est très bien calibré », remarque-t-il. Le mode se paramètre automatiquement en fonction des conditions routières, que ce soit la neige, la boue ou le sable.

Habitacle raffiné

À bord, « La position de conduite est un peu plus élevée qu’avec un Subaru Outback, mais il n’en demeure pas moins que le plaisir de conduire, la maniabilité et la rigidité du châssis sont très intéressants », mentionne Antoine. Il note que l’habitacle est plus raffiné et mieux insonorisé que le CX-5.

Photo: Dominic Boucher

« Au chapitre de la consommation d’essence, ce n’est pas un des points forts du Mazda CX-50, surtout pas avec le moteur turbo qui boit 5 % de plus que le moteur atmosphérique ». De plus, la boîte à six rapports — qui se fait vieillissante — n’aide pas à la cause.

Pour connaître toutes les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article. Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto qui a lieu tous les samedis à 11 h 30 sur les ondes de TVA!