Combien coûte… le Mazda CX-50 2023?

Le Mazda CX-50 est le premier utilitaire sport de la marque à être assemblé aux États-Unis. C’est d’ailleurs un véhicule développé spécialement pour le marché nord-américain.

« C’est un véhicule plus massif que le Mazda CX-5 — que l’on qualifie de VUS compact — dont la vocation est plus urbaine, [alors] que le CX-50 est plus aventurier », explique le chroniqueur du Guide de l'auto Antoine Joubert. En raison des versions, des motorisations et de l’espace intérieur similaires, il estime que le CX-50 se compare directement au Subaru Outback.

Deux moteurs au menu

« Au volant du CX-50, on a véritablement l’impression d’un véhicule plus luxueux que ce qu’il est en réalité ». En effet, Antoine souligne notamment la qualité de finition exemplaire et la présentation raffinée.

Photo: Antoine Joubert

En matière de motorisation, les versions GS-L et GT arrivent de série avec un quatre cylindres 2,5 litres atmosphérique. Il produit 187 chevaux et 186 lb-pi de couple. La variante GT peut également recevoir en option un moteur 2,5 litres turbocompressé de 256 chevaux et 320 lb-pi de couple (atteint avec de l’essence à indice d’octane 93).

Toutes les déclinaisons sont munies du rouage intégral et d’une boîte automatique à six rapports. « On a une transmission qui est peut-être le point faible… Parfois, il y a des écarts entre certains rapports, notamment entre le 4e et 5e rapport où c’est un peu élastique », se désole le chroniqueur.

Photo: Antoine Joubert

De nombreuses qualités

« L’intérieur du CX-50, c’est d’abord un habitacle très luxueux », mentionne Antoine. Il apprécie particulièrement les amples dégagements, l’excellente insonorisation, la suspension bien calibrée, la rigidité structurelle et la précision de la direction.

Photo: Antoine Joubert

Il note un bémol en ce qui a trait à la consommation d’essence. Se retrouvant dans la moyenne du segment des VUS compact, Antoine a obtenu une cote de 10,5 L/100 km en conduite mixte.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Mazda CX-50 2023… et dévoile sa gamme de prix!

