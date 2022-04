En studio : nos premières impressions du Mazda CX-50

Le Guide de l’auto a récemment essayé le tant attendu Mazda CX-50 2023. Voyez dans cette capsule En studio les premières impressions du chroniqueur Antoine Joubert.

« D’abord, il faut savoir que le CX-50 est le premier véhicule Mazda assemblé en Amérique du Nord, [plus exactement] en Alabama », explique Antoine.

Photo: Antoine Joubert

Il poursuit en disant que le véhicule est assez particulier, dans la mesure où Mazda a introduit un deuxième VUS compact aux côtés du CX-5. Toutefois, l’approche est complètement différente. « Mazda considère le CX-50 comme un produit plus aventurier que le CX-5 qui, lui, serait plus urbain », précise le chroniqueur.

Sur le plan mécanique, les modèles d’entrée de gamme auront droit à un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres qui produit 187 chevaux et 186 lb-pi de couple. D’autres versions emploieront le 2,5 litres turbocompressé qui développe 256 chevaux et 320 lb-pi avec de l’essence Super (227 chevaux et 310 lb-pi avec du carburant à indice d’octane 87).

Photo: Antoine Joubert

Toutes les déclinaisons jumèlent le rouage intégral i-Activ et une boîte automatique à six vitesses. L’utilitaire peut remorquer jusqu’à 3 500 lb (1 588 kg).

« C’est vraiment un véhicule que j’ai apprécié », se réjouit le chroniqueur. Il note toutefois qu’il est impossible de désactiver l’antipatinage, un irritant selon lui. Pour le moment, seulement deux moutures seront offertes, soit les GS-L et GT. Une déclinaison Meridian, aux traits plus aventuriers, sera disponible plus tard.

Photo: Antoine Joubert

Visionnez la capsule au haut de cet article pour connaitre tous les détails en lien avec le Mazda CX-50 2023.