Le Mazda CX-50 Édition Meridian veut aller encore plus loin

Tel que promis lors du dévoilement du nouveau CX-50 2023 l’automne dernier, Mazda ajoute maintenant une Édition Meridian encore plus axée sur l’aventure.

Celle-ci se base sur la version GT Turbo et ajoute une série d’équipements et d’accessoires qui rehaussent légèrement les capacités, le style ainsi que la robustesse de ce VUS compact.

Ça commence avec des roues métalliques noires de 18 pouces enveloppées de pneus tout-terrain Falken conçus pour affronter les sentiers, la roche et la boue. On remarque aussi de nouvelles garnitures au niveau des phares et un décalque de capot noir mat qui élimine les reflets aveuglants. Les mêmes protections au rebord des ailes sont incluses, mais l’Édition Meridian est exclusivement offerte avec une peinture Gris polymétal ou Sable de zircon, tandis que l'intérieur n'est disponible que dans le nouveau cuir terracotta avec accents noirs.

Photo: Mazda

Le moteur turbocompressé de 2,5 litres sous le capot en question génère 256 chevaux et un couple de 320 lb-pi avec de l’essence super (indice d'octane de 93) ou 227 chevaux et 310 lb-pi avec de l’essence ordinaire. Comme tous les autres CX-50, celui-ci exploite le système Mi-Drive de Mazda, qui comprend les modes de conduite Normal, Sport, Hors route et Remorquage. Avec ce dernier, il peut tirer jusqu'à 3 500 livres.

En plus de tout ça, Mazda propose le groupe d'équipement Apex, qui comprend des barres transversales noires montées sur le toit, une plateforme de toit permettant de transporter davantage de matériel ou même d’installer une tente, ainsi que des pare-boue avant et arrière.

Photo: Mazda

Ceux qui optent pour une autre version du CX-50 peuvent toujours piger dans le catalogue d’accessoires Meridian. Grosso modo, tout ce qu’on vient de décrire plus haut peut être ajouté en tant qu’option individuelle installée par le concessionnaire.

Rappelons que le Mazda CX-50 2023 se vend à partir de 37 900 $, plus les frais de transport et de préparation de 1 950 $. L’Édition Meridian coûte 47 850 $ et le groupe d'équipement Apex exige un supplément de 1 400 $.

