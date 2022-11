Mazda CX-90 2024 : voici ce qu’on sait jusqu’à maintenant

Il y a un peu plus d’un an, Mazda annonçait la venue de cinq nouveaux VUS, dont trois pour l’Amérique du Nord. Le compact CX-50 est déjà sur le marché et il sera suivi en 2023 par deux modèles de taille intermédiaire : le CX-70 à deux rangées de sièges et le CX-90 à trois rangées.

C’est le second qu’on verra en premier et son rôle sera de remplacer le CX-9 à compter de l’année-modèle 2024. Le grand dévoilement aura lieu en janvier à une date qui reste à préciser et la compagnie nous donne aujourd’hui un avant-goût avec l’image ci-dessus.

Le plan se concentre sur l’aile avant droite et montre dans un premier temps une toute nouvelle option de couleur haut de gamme appelée Rouge artisan. Mazda la dit « élégante et profondément saturée » en expliquant qu’elle a été spécialement conçue pour évoquer la performance et le « raffinement de classe mondiale » des véhicules bâtis sur sa nouvelle grande plateforme. Est-ce que le fameux Rouge cristal sera de retour? C’est à voir.

Photo: Mazda

Six cylindres sous le capot

Comme l’indique l’insertion sur l’aile, un nouveau moteur à six cylindres en ligne alimentera de série le Mazda CX-90 – un gros changement par rapport au quatre cylindres du CX-9. Des informations précédentes nous ont appris que ce moteur logera sous le capot en position longitudinale. On sait qu’il sera turbocompressé lui aussi et que sa puissance (à déterminer) sera contrôlée par le rouage intégral i-ACTIV.

Attendez-vous par ailleurs à un système hybride léger avec batterie de 48 volts de même qu’à une nouvelle boîte automatique à huit rapports, ces deux ajouts permettant d’optimiser l’économie d’essence.

Hybride rechargeable

Le CX-90 sera aussi proposé avec une motorisation hybride rechargeable exploitant un quatre cylindres de 2,5 litres de 187 chevaux et un moteur électrique de 100 kW, ce dernier tirant son énergie d’une batterie à haute tension de 17,8 kWh. Dans le cas du CX-60 PHEV vendu en Europe avec la même technologie (et que notre collègue Antoine Joubert a pu essayer), le combo totalise 323 chevaux et un couple de 369 livres-pied – plus que tout autre VUS de Mazda. Les chiffres pourraient être légèrement différents de ce côté-ci de l’Atlantique.

Photo: Antoine Joubert

Encore plus gros

Physiquement, le nouveau porte-étendard de Mazda sera plus large et plus long que le CX-9 sortant. Pour revenir à la grande plateforme en question, elle a été conçue pour atteindre un très haut niveau de rigidité et garantir une excellente dynamique de conduite, conformément à la réputation de la marque.

Quant à l’habitacle, on espère de bonnes améliorations au niveau de l’interface multimédia, mais le scénario le plus réaliste est un copier-coller du CX-50. Avec ce modèle, Mazda a ajouté une fonctionnalité d’écran tactile, mais pour Apple CarPlay et Android Auto seulement et non pour l’ensemble du système d’infodivertissement, ce qui est dommage.

