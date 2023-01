Mazda CX-90 2024 : électrifié et premium

Avec le nouveau CX-90, Mazda propose deux motorisations électrifiées pour son VUS de grande taille à trois rangées de sièges, dont l’arrivée sur le marché est programmée pour le printemps 2023 en tant que modèle 2024. Ce VUS pouvant accueillir jusqu’à huit passagers est construit sur la nouvelle architecture de la marque et se positionnera au sommet de la gamme Mazda.

Le CX-90 sera disponible avec un tout nouveau moteur 6 cylindres en ligne de 3,3 litres suralimenté par un turbocompresseur. Il développe 340 chevaux et 369 lb-pi de couple, lorsqu’alimenté au carburant super, ce qui en fait le moteur de série le plus puissant de la marque. Comme il s’agit d’une architecture en ligne, le bloc sera monté longitudinalement sous le capot avant où il sera accouplé à un moteur électrique logé entre le moteur à combustion et une nouvelle boîte automatique à huit rapports, le rouage intégral complétant la motorisation. Il s’agit donc ici d’une motorisation hybride légère, appelée M-Hybrid Boost par Mazda. Cette dernière permet au CX-90 de rouler en mode électrique seulement quand le véhicule circule à basse vitesse.

Photo: Mazda

Motorisation hybride rechargeable

L’autre motorisation disponible fera du CX-90 un véhicule hybride rechargeable puisqu’elle est composée du 4 cylindres turbocompressé de 2,5 litres, dont l’admission a été modifiée afin de bonifier le couple, et d’un moteur électrique, d’une puissance équivalente à 134 chevaux alimenté par une batterie lithium-ion d’une capacité de 17,8 kWh. Développée conjointement avec Toyota et Panasonic, cette motorisation génère une puissance combinée de 322 chevaux, soit un peu moins que le 6 cylindres en ligne, mais un couple égal puisqu’il est chiffré à 369 lb-pi. Précisons que ces valeurs sont obtenues avec du carburant super. Cette motorisation est aussi complétée par la nouvelle boîte automatique à 8 rapports ainsi que le rouage intégral, et la capacité de remorquage du CX-90, peu importe sa motorisation, s'élève à 5 000 livres.

À l’été 2022, mon collègue Antoine Joubert a fait l’essai du Mazda CX-60, réservé au marché européen, lequel est animé par cette même motorisation. Au cours de cet essai, il a pu rouler en mode électrique sur 56 kilomètres avant de passer en mode hybride pour apprécier le couple impressionnant et, surtout, la récupération d’énergie lors des décélérations et freinages en réussissant à emmagasiner 18 kilomètres d’autonomie sur un trajet de 70 kilomètres. Évidemment, le CX-90 est plus lourd que le CX-60 et ces valeurs seront probablement en baisse, mais cela démontre le sérieux de la démarche adoptée par Mazda en ce qui a trait à la récupération d’énergie cinétique.

Photo: Mazda

Une dynamique relevée

L’architecture très rigide du CX-90 (moteurs en ligne et rouage intégral priorisant la livrée du couple aux roues arrière) serait gage d’une dynamique très relevée, selon les ingénieurs, ce que nous ne manquerons pas d’évaluer dès que nous aurons l’occasion de rouler à son bord.

La nouvelle plate-forme a permis d’allonger l’empattement et d’élargir le CX-90 par rapport à l’actuel CX-9. Des éléments chromés, offerts en option, peuvent être ajoutés à la partie inférieure des pare-chocs, afin de souligner la largeur du CX-90. Ce dernier sera également disponible avec des jantes en alliage de 21 pouces à motifs de diamant avec un fini noir métallisé. Mazda introduira également une autre couleur, appelée Artisan Red, créée spécialement pour le CX-90.

Un habitacle haut de gamme

Pour concevoir l’habitacle du CX-90, les designers se sont inspirés de l’esthétique minimaliste japonaise et de certaines techniques de fabrication typiques du pays du Soleil-Levant. On s’installe donc dans un habitacle spacieux et épuré en remarquant la qualité des matériaux et le souci du détail exprimé par des surpiqûres distinctives et l’usage d’une technique de tissage japonaise appelée kumihimo.

Photo: Gabriel Gelinas

Le bloc d’instruments est remplacé par un écran multifonction et l’écran central de 12,3 pouces trône au sommet de la planche de bord. Tout comme sur le CX-50, l’écran central est tactile avec les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto, mais les autres opérations se font avec la molette de contrôle localisée sur la console centrale.

Avec le CX-90, Mazda poursuit son offensive en vue de mériter une place dans le giron des marques haut de gamme. Aucune information n’a filtré quant à l’échelle de prix de ce nouveau modèle, mais elle sera assurément plus élevée que celle de l’actuel CX-9, comprise entre 42 050 à 54 050 $. Ce premier coup d’œil sur le CX-90 sera suivi d’un premier contact au cours duquel nous aurons l’occasion de le conduire dès ce printemps juste avant sa commercialisation au pays.

