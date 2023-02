Mazda CX-90 2024 : cinq choses à savoir

Récemment dévoilé, le Mazda CX-90 2024 s’inscrit comme le nouveau porte-étendard de la marque nipponne. Le VUS intermédiaire sera le premier produit Mazda à accueillir de nouvelles technologies, dont deux moteurs e-Skyactiv et une plate-forme inédite.

Voici cinq choses à savoir à son sujet.

Une esthétique qui se veut majestueuse

Les designers ont misé sur une approche stylistique qu'ils décrivent comme majestueuse qui s’explique par un long empattement, des ailes élargies qui accentuent la posture du véhicule, mais aussi par des courbes élaborées sur la carrosserie de manière à donner une « fluidité » aux lignes.

Nous reconnaissons également l’immense calandre trapézoïdale typique de Mazda, où les extrémités supérieures rejoignent les phares. Des garnitures en chrome situées sur la portion inférieure du pare-chocs sont optionnelles.

Pour compléter le tout, le CX-90 arborera de nouvelles jantes de 21 pouces au fini noir lustré et affichera dans son catalogue une nouvelle couleur issue de la technologie de peinture takuminuri : rouge artisan.

Photo: Mazda

Nouvelle plate-forme

Le CX-90 s’assoit sur une nouvelle architecture qui modifie le placement du moteur. Montée longitudinalement, cette configuration rend la conduite plus engageante selon Mazda.

Par ailleurs, le constructeur a porté une attention particulière à la rigidité de la carrosserie, mais aussi à la conception des sièges et à la calibration de la suspension, afin d’obtenir un équilibre, un contrôle et une confiance accrus sur la route.

Sinon, le rouage intégral i-ACTIV et la nouvelle boîte à huit rapports viennent de série à bord de tous les modèles.

Deux nouveaux moteurs

Dans le premier cas, un six cylindres de 3,3 litres turbocompressé logera sous le capot. Doté de l’hybridation légère M-Hybrid Boost, il produit une cavalerie de 340 chevaux et un couple de 369 lb-pi (avec de l’essence super).

Quant au deuxième, il emploie la technologie hybride rechargeable. En ce sens, le quatre cylindres 2,5 litres est jumelé à une batterie de 17,8 kWh. Pour le moment, Mazda n’a pas annoncé l’autonomie maximale en mode 100 % électrique.

Sachez tout de même que notre journaliste Antoine Joubert a pu parcourir 56 kilomètres en faisant uniquement appel aux électrons à bord d'un CX-60 hybride, un modèle plus petit réservé au marché européen. Côté puissance, la motorisation du CX-90 développe 323 chevaux et 369 lb-pi de couple. Toutes les moutures peuvent remorquer jusqu’à 5 000 lb.

Photo: Mazda

Un habitacle soigné

Mazda nivelle vers le haut, et ça se voit à bord du CX-90 où l’impression de luxe se fait sentir grâce à la richesse des matériaux — comme l’agencement de cuir nappa, du bois et des tissus ton sur ton — et des garnitures chromées.

D’autre part, le tissu retrouvé sur le tableau de bord est cousu avec des points de couture suspendus. Cette approche stylistique est inspirée des méthodes de reliure des livres et d’une technique de tissage japonaise nommée kumihimo.

Sinon, l’utilitaire peut accueillir jusqu’à huit passagers, le système multimédia incorpore un écran de 12,3 pouces, Apple CarPlay et Android Auto arrivent d’office.

Photo: Mazda

De nombreuses caractéristiques de sécurité

Au chapitre de la sécurité, Mazda offre de série les technologies de sécurité I-Activesense. Cela comprend notamment le freinage automatique d’urgence, le système de surveillance des angles morts et le régulateur de vitesse adaptatif muni de capteurs radars.

Au moment d’écrire ces lignes, les prix du Mazda CX-90 2024 n’étaient pas encore annoncés. Plus de détails seront dévoilés peu avant sa date de commercialisation.

À voir aussi : les premières images du Mazda CX-90