Mazda CX-50 2023 : voici les prix

Le nouveau Mazda CX-50 2023 est un VUS que plusieurs personnes attendent avec impatience. Il ne restait qu’à connaître ses prix, mais c’est maintenant chose faite.

Avant d’aller plus loin, rappelons que la production se fait dans une nouvelle usine partagée avec Toyota en Alabama et que les premiers exemplaires arriveront chez les concessionnaires Mazda au mois de mai.

Plus cher qu’un CX-5

La compagnie annonce un prix de détail suggéré de 37 900 $ pour la version de base GS-L. C’est 4 000 $ de plus qu’un CX-5 2022 comparable.

L’équipement de série comprend des jantes en alliage de 17 pouces noir métallisé, des phares à DEL, un hayon à commande électrique, un aileron arrière et un toit ouvrant panoramique – une première pour Mazda. L’écran multimédia de 10,25 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, s’accompagne des Services Connectés Mazda et d’un affichage numérique de sept pouces derrière le volant chauffant. Les sièges sont recouverts de similicuir, celui du conducteur étant réglable de 10 façons.

Sous le capot, le moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 litres génère une puissance de 187 chevaux et un couple de 186 livres-pied via une boîte automatique à six rapports et le système de rouage intégral i-Activ. Le sélecteur Mi-Drive permet de choisir entre des modes comme Sport et Hors-route, tandis que la capacité de remorquage s’élève à 907 kilogrammes (2 000 livres).

Vous en voulez plus?

Une coche au-dessus, le CX-50 GT à 42 850 $ se distingue visuellement en offrant des jantes de 20 pouces, des phares adaptatifs et des feux arrière à DEL, sans parler des sièges en cuir noir ou de couleur Terracotta. Ceux à l’avant sont ventilés en plus d’être chauffants. Des insertions avec coutures couleur chameau ou orange agrémentent le décor.

Photo: Mazda

D’autres commodités s’ajoutent, par exemple une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs, un système de navigation, les services SiriusXM Traffic Plus et Travel Link (avec un abonnement de cinq ans) ainsi que la recharge sans fil pour téléphone intelligent.

Le même moteur est inclus, sauf si l’on opte pour la version GT Turbo à 45 350 $. Dans ce cas-ci, le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 litres développe 256 chevaux et 320 livres-pied de couple avec de l'essence super à indice d'octane 93, ou 227 chevaux et 310 livres-pied avec de l'essence régulière à indice d'octane 87. Il est possible de tirer des charges allant jusqu'à 1 588 kilogrammes (3 500 livres) en utilisant le nouveau mode Remorquage.

Photo: Mazda

Le CX-50 GT Turbo jouit également de palettes de changement de vitesses au volant, de sorties d'échappement plus grosses et d’accents couleur argent sur les pare-chocs. Plus tard cette année, Mazda lui ajoutera une Édition Meridian dont les roues de 18 pouces sont chaussées de pneus tout-terrain. Il y aura aussi des protections au bas de la carrosserie, des éléments graphiques exclusifs sur le capot et des accessoires supplémentaires pour le plein air. Les prix seront communiqués à l'approche de sa mise en vente.

